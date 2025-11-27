NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea, aseguró en La Tarde de NTN24 que el régimen de Maduro en Venezuela todavía está a tiempo de negociar su salida del poder.

En medio del asedio de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro con el despliegue militar en aguas del mar Caribe, sigue la expectativa por lo que podría suceder en los próximos días después de que se oficializara la entrada del Cartel de los Soles al listado de organizaciones terroristas extranjeras.

Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea, aseguró en La Tarde de NTN24 que el régimen de Maduro en Venezuela todavía está a tiempo de negociar su salida del poder.

“El estado de terror que hay en Venezuela desde el pasado 28 de julio de 2024 y que lidera Diosdado Cabello va en ascenso y mientras más presionados se sientan por el cerco internacional, sobre todo Estados Unidos, esto va a ponerse peor, en el sentido de que el régimen de Maduro siente que mientras más víctimas tenga en su poder, más capacidad de negociar cosas tiene”, comenzó diciendo Hernández.

En ese sentido, el experto aseguró que “el régimen de Maduro pudiera, si se sienta a negociar su salida del poder, obtener una cantidad de garantías muy importantes, porque todavía está a tiempo de hacerlo”. “El asunto es que como al parecer creen que la administración Trump no va a ir en serio, o no sé qué expectativa tienen con lo que puede ser el resultado de esto, no han dado el paso para negociar”, agregó.

A su vez, reiteró que todo el movimiento en el Caribe tiene un objetivo en Venezuela. “A mí me cuesta creer que esto se vaya a quedar así nada más”, subrayó.

Hernández también explicó que el punto de inflexión del régimen de Maduro fueron las elecciones fraudulentas del 28 de julio de 2024.

“Nicolás Maduro y la cúpula del régimen no tienen idea de la magnitud o la que representó para el venezolano haberse robado la elección del 28 de julio como lo hicieron. Yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso para la inmensa mayoría del país”, expresó.

“Desde allí el venezolano creo que entendió o asimiló que esta gente por las buenas no entiende, ni quiere reaccionar, ni quiere negociar su salida del poder”, añadió.

En cuanto a la ceremonia del próximo 10 de diciembre, en la que se entregará oficialmente el Nobel de Paz a María Corina Machado, el analista calificó el suceso como “un hecho histórico para los venezolanos”. “Eso representa un hecho histórico y que tiene un peso político fundamental en este momento porque es como el corolario al testimonio de lucha que María Corina Machado ha dado desde la clandestinidad hace prácticamente un año y medio”, argumentó.

