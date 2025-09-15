NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Drogas

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El análisis en Club de Prensa Washington DC con Cristy Ramírez, periodista y analista política, y Gaby Perozo, analista política.

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra ad portas de tomar una decisión crucial sobre la certificación de la lucha contra las drogas para Colombia.

La administración de Donald Trump define este martes si Colombia es un país que lucha contra las drogas, esto como mecanismo implementado para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de drogas en la lucha contra el narcotráfico.

Una posible descertificación pondría a Colombia en aprietos y más cuando ha habido aumento de los cultivos de coca en el país.

La decisión, además, se dará en medio del colosal operativo anti-drogas de Estados Unidos en aguas del sur del Caribe, mismo que ha provocado una tensión sin precedentes con el régimen de Nicolás Maduro, cuyo principal aliado es el presidente colombiano, Gustavo Petro.

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia? El análisis en Club de Prensa Washington DC con Cristy Ramírez, periodista y analista política, y Gaby Perozo, analista política.

Temas relacionados:

Drogas

Lucha contra las drogas

Tráfico de drogas

Gobierno de Estados Unidos

Narcotráfico

Gobierno de Colombia

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Javier Milei, presidente de Argentina, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Gobierno de Argentina declara al Cartel de los Soles como organización terrorista y advierte "sanciones financieras y restricciones operativas"

Gobierno de Boris Johnson en el ojo del huracán tras nuevas renuncias en el gabinete
Boris Johnson

The Guardian: Boris Johnson recibió más de 300 mil dólares tras visitar a Maduro

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Despliegue militar

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
China - Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

China reitera su apoyo a Maduro y advierte que se opone "al uso unilateral y excesivo de la fuerza" estadounidense

Javier Milei, presidente de Argentina, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Gobierno de Argentina declara al Cartel de los Soles como organización terrorista y advierte "sanciones financieras y restricciones operativas"

Gobierno de Boris Johnson en el ojo del huracán tras nuevas renuncias en el gabinete
Boris Johnson

The Guardian: Boris Johnson recibió más de 300 mil dólares tras visitar a Maduro

Javier Milei, presidente de Argentina (AFP)
Argentina

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Shakira y Piqué - EFE
Shakira

Shakira y Piqué dieron el primer paso en la disolución patrimonial del emporio que ambos formaron

Los Tigres del Norte
Música

Vocalista de Los Tigres del Norte sufre aparatosa caída durante un show en México

Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic reveló que cuando Federer, Nadal y Murray se retiraron del tenis una parte de su carrera “se fue con ellos”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda