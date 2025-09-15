El Gobierno de Estados Unidos se encuentra ad portas de tomar una decisión crucial sobre la certificación de la lucha contra las drogas para Colombia.

La administración de Donald Trump define este martes si Colombia es un país que lucha contra las drogas, esto como mecanismo implementado para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de drogas en la lucha contra el narcotráfico.

Una posible descertificación pondría a Colombia en aprietos y más cuando ha habido aumento de los cultivos de coca en el país.

La decisión, además, se dará en medio del colosal operativo anti-drogas de Estados Unidos en aguas del sur del Caribe, mismo que ha provocado una tensión sin precedentes con el régimen de Nicolás Maduro, cuyo principal aliado es el presidente colombiano, Gustavo Petro.

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia? El análisis en Club de Prensa Washington DC con Cristy Ramírez, periodista y analista política, y Gaby Perozo, analista política.