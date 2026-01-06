"Cuando llegue la llamada, estaremos allí": Comando Sur de Estados Unidos sobre operaciones en el Caribe tras captura de Maduro

El Comando Sur de Estados Unidos publicó uno de sus primeros mensajes sobre el presente de sus operaciones en medio del despliegue en el Caribe y tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero en horas de la madrugada en medio de unos ataques sobre Venezuela.

Mencionó que sigue listo para apoyar a las agencias socias del Gobierno de EE. UU. “en la lucha contra los buques y actores sancionados que transitan por esta región”.

“Nuestros servicios marítimos están alerta, ágiles y preparados para rastrear buques de interés. Cuando llegue la llamada, estaremos allí”, publicó el Comando Sur en un mensaje publicado mediante la red social X.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

El pasado domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

VEA TAMBIÉN "Está sumamente agradecida por la audaz acción del presidente Trump": senador republicano Rick Scott tras diálogo con María Corina Machado o

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.