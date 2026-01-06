NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Martes, 06 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Cuando llegue la llamada, estaremos allí": Comando Sur de Estados Unidos sobre operaciones en el Caribe tras captura de Maduro

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
El Comando mencionó que sigue listo para apoyar a las agencias socias del Gobierno de EE. UU. “en la lucha contra los buques y actores sancionados que transitan por esta región”.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó uno de sus primeros mensajes sobre el presente de sus operaciones en medio del despliegue en el Caribe y tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero en horas de la madrugada en medio de unos ataques sobre Venezuela.

Mencionó que sigue listo para apoyar a las agencias socias del Gobierno de EE. UU. “en la lucha contra los buques y actores sancionados que transitan por esta región”.

o

“Nuestros servicios marítimos están alerta, ágiles y preparados para rastrear buques de interés. Cuando llegue la llamada, estaremos allí”, publicó el Comando Sur en un mensaje publicado mediante la red social X.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

El pasado domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

o

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Comando Sur

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy le vendió el alma a Trump": Antonio De la Cruz sobre transición tras captura de Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La estructura criminal sigue activa y operando bajo el miedo. Es el colapso de una tiranía": Orlando Moreno de Vente Venezuela sobre recientes detenciones arbitrarias del régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro capturado/ Donald Trump - Fotos subidas por Trump a Truth Social: @realDonaldTrump
Cae Maduro en Venezuela

Excomisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela dice que "la transición ya empezó" en el poder tras la caída de Maduro

Alfredo Díaz, preso político venezolano (EFE)
Presos políticos

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Curazao

Curazao niega haber participado en operación secreta para sacar a María Corina Machado de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodriguez
Buque petrolero

Así promocionó Delcy Rodríguez el zarpe de un buque petrolero de Chevron rumbo a Texas

Nicolás Maduro capturado/ Donald Trump - Fotos subidas por Trump a Truth Social: @realDonaldTrump
Cae Maduro en Venezuela

Excomisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela dice que "la transición ya empezó" en el poder tras la caída de Maduro

Alfredo Díaz, preso político venezolano (EFE)
Presos políticos

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Buque petrolero - AFP - Foto referencia
Buque petrolero

Reuters: Supertanquero de crudo se devuelve a Venezuela por temor a confiscación

Emotiva celebración de Luis Díaz en la fecha 15 de la Bundesliga - Foto: EFE
Luis Díaz

Se agranda la familia de Luis Díaz; así lo comunicó su esposa Geraldine Ponce

Curazao

Curazao niega haber participado en operación secreta para sacar a María Corina Machado de Venezuela

Pamela Bondi - Foto @AGPamBondi
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre