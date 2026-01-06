"Quienquiera que sea el líder de ese país va a tener que jugarle la pelota a Estados Unidos": vicepresidente J. D. Vance se pronuncia sobre Venezuela

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, se pronunció este martes sobre Venezuela en una de sus primeras declaraciones públicas sobre el presente de ese país luego de la captura de Nicolás Maduro en medio de los ataques de Estados Unidos ocurridos el sábado pasado.

"Quienquiera que sea el líder de ese país, va a tener que jugarle la pelota a Estados Unidos", afirmó el vicepresidente.

JD Vance también aseguró que el ataque a Venezuela que permitió detener a Maduro fue una operación “muy importante”. “Se llevó a cabo impecablemente. Creo que traerá grandes beneficios para el pueblo estadounidense”, sostuvo.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

El pasado domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.