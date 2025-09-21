"Cuando nos enfrentamos a un cargo público la ética tiene que estar por encima de todo": Elizabeth Valero, gerente general de ACODER

Elizabeth Valero Rico, gerente general de la Agencia de Comercialización y Competitividad para el Desarrollo Regional (ACODER), entidad descentralizada del orden departamental de la Gobernación de Cundinamarca, habló en Mujeres de Ataque de NTN24 sobre las importantes labores de esta institución.

Rico contó en entrevista con Juan Lozano que su equipo ha logrado que los mercados campesinos y los proyectos productivos de base de artesanos y microempresarios lleguen a mercados competitivos con "productos maravillosos" de la región.

VEA TAMBIÉN Sombra más oscura del próximo eclipse total de Sol será tan amplia como el departamento de Cundinamarca en Colombia o

"Logramos llegar con nuestro equipo profesional a los 116 municipios del departamento, hacemos asistencia directamente en territorio, extensionismo, identificamos qué productos se están sembrando en los municipios, cuál es la vocación agrícola y pecuaria y hacemos un diagnóstico y una caracterización", explicó Rico, administradora pública.

El proceso expuesto por la gerente general de ACODER, permite, en sus palabras, conocer el momento en el que se implementará cada producto en el mercado, así como saber cuándo habrá picos de cosecha y desabastecimiento, lo que les permite prepararse para cada situación.

Sobre la manera en la que se trabaja con las mujeres de la región desde la entidad, Rico mencionó que cada programa tiene un enfoque diferencial que permite un fortalecimiento especial, asistencias técnicas y acompañamiento en la comercialización de sus productos de la mano con una federación de asociaciones de mujeres en Cundinamarca.

En ese sentido, la quinta edición de 'ExpoCundinamarca' servirá como una "gran vitrina" para mostrar la cultura, el turismo, la gastronomía y demás virtudes del territorio cundinamarqués, y se llevará acabo como un festival desde el 13 al 16 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

"Cuando nos enfrentamos a un cargo público, o alguna actuación ya sea en el marco del derecho o de la administración pública, la ética tiene que estar por encima de todo, y eso es lo que hace que el componente de humanidad, de calidad, pero sobre todo el de servicio y de empatía de lo que hacemos y a quién está dirigido, pueda construir profesionales maravillosos", dijo Rico, que es además profesora de derecho.