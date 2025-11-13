NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Dua Lipa

El clásico en español que interpretó Dua Lipa en Chile que ilusiona a los aficionados colombianos de Shakira

noviembre 13, 2025
Por: Diana Pérez
Dua Lipa | Foto: AFP
La británica aún tiene países que recorrer antes de pisar el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá el próximo 28 de noviembre.

La cantante británica con ascendencia albanesa Dua Lipa se encuentra recorriendo Latinoamérica con su gira ‘The Optimism Tour’, una celebración a su tercer álbum de estudio.

La intérprete de ‘These Walls’ visitó Chile, en donde cantó uno de los temas en español más importantes de los últimos años.

Como en cada show, Dua hizo un cover de una canción muy famosa en el país al que va, esta vez, decidió interpretar ‘Tu Falta de Querer’ de Mon Laferte.

La balada, que se ha convertido desde hace muchos años en un himno de las rupturas, fue entonada por la británica en el Estadio Nacional de Chile.

Sin embargo, no fue la única canción chilena que interpretó, pues para su segunda fecha decidió cantar ‘El Duelo’ de La Ley.

o

Sus covers, han hecho que los aficionados colombianos, a quienes visitará el próximo 28 de noviembre se ilusionen con la canción que cantará.

Para muchos la canción que Dua podría cantar en español es nada más y nada menos que Antología de Shakira.

“Vengo del futuro: Dua Lipa va a cantar Antología”, “Tiene que ser antología o inevitable”, “Sería una linda interpretación”, “Ojalá”, “Todos esperando que Dua Lipa cante Antología”, “Alguien que grabe cuando dua lipa cante Antología”, son algunos de los comentarios.

Mientras que otros afirman que puede interpretar un tema de Karol G, ya que son cercanas; Juanes, Morat e incluso Silvestre Dangond.

La británica aún tiene países que recorrer antes de pisar el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá el próximo 28 de noviembre.

Antes de llegar a la capital colombiana, Dua visitará a Sao Paulo el 15 de noviembre y Río de Janeiro el 22 de noviembre.

Luego aterrizará en Lima el 25 de noviembre y finalmente será el turno de los colombianos el 28.

Tras pisar territorio colombiano, la intérprete de ‘New Rules’ se dirigirá a México, en donde tiene tres fechas programadas.

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

