Así luce el nuevo y enigmático personaje que 'Super Mario Galaxy' reveló en su primer tráiler: ¿fin del auge de Peaches?

Universal Pictures reveló este miércoles el tráiler oficial de 'Super Mario Galaxy', secuela de 'Super Mario Bros.: La película', estrenada en 2023, basada en la famosa franquicia de videojuegos y que fue un éxito de taquilla.

El avance reveló, entretanto, la aparición de un personaje que no se incluyó en la primera parte y que cautivó a la audiencia, al tiempo que generó la incertidumbre por la posibilidad de que establezca un nuevo auge.

Esa inminente popularidad reemplazaría la que la primera entrega marcó con 'Peaches', la canción interpretada por Jack Black, quien con su voz da vida al villano Bowser, que también hace parte de la segunda entrega, esta vez con una nueva versión y en amenaza contra el nuevo y enigmático personaje.

Se trata de Rosalina, quien también pertenece a la franquicia de videojuegos de Nintendo y debutó, precisamente, en Super Mario Galaxy de 2007, mismo nombre que llevará este nuevo largometraje.

En la trama del juego, Rosalina es la madre adoptiva de los Lumas, una especie ficticia de criaturas similares a estrellas, y también observadora del cosmos. Ella viste un traje azul esmeralda y tiene un estilo de cabello rubio particular que cubre parte de su rostro.

Tras los eventos de la precuela, en la que dos hermanos plomeros, Mario y Luigi, caen por las alcantarillas y llegan a un mundo subterráneo mágico en el que deben enfrentarse a Bowser para rescatar a la princesa Peach, quien ha sido forzada a aceptar casarse con él, esta cinta depara una nueva aventura.

Luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, donde residen, Mario y sus amigos enfrentan a una nueva e inesperada amenaza: Wario, quien, junto a Bowser Jr., conspira para dominar el mundo. Una posible alianza con el dinosaurio antropomórfico Yoshi sería definitiva en la lucha contra el dúo malvado, de acuerdo con la sinopsis del filme.

Después del recaudo de más de 1.3 mil millones de dólares a nivel mundial de la primera parte, 'Super Mario Galaxy' está programada para ser estrenada en abril de 2026, según reveló un antiguo anuncio de Nintendo publicado a inicios de septiembre, fecha que confirmó el clip promocional.