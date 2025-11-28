El régimen de Maduro intensifica su vigilancia en el segundo estado más pobre de Venezuela ante la contundente advertencia de Trump y los ataques en el Caribe y el Pacífico

El segundo estado más pobre de Venezuela intensificó recientemente su vigilancia ante la advertencia del jueves del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de que "muy pronto" comenzará a tomar medidas para detener a presuntos narcotraficantes venezolanos en tierra.

El anuncio de Trump se dio en un momento de alta presión de su administración contra el régimen venezolano y tras los más de 20 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico a presuntas 'narcolanchas' que han dejado un saldo de más de 80 fallecidos, presuntamente involucrados en el negocio de las drogas.

Con ese escenario cada vez más latente para Nicolás Maduro y sus colaboradores, el régimen intensificó la vigilancia por parte de las autoridades de Maduro en el estado de Sucre, al noreste de Venezuela.

El aumento de las patrullas por parte de agencias de seguridad y simpatizantes del régimen ha alimentado el temor entre los residentes locales, dijeron cuatro residentes y un visitante reciente a Reuters.

Cuatro residentes de la ciudad costera de Güiria, cuya economía se sustenta principalmente del contrabando marítimo, incluyendo drogas, y que se ha visto afectada por los ataques, dijeron a Reuters que han observado un aumento en el número de personal de seguridad desde mediados de septiembre, y que las patrullas se han incrementado en las últimas dos semanas.

El personal que patrulla en Sucre a veces va de civil y utiliza autos y camionetas, según testigos, quienes afirmaron ser reconocibles por no ser de la ciudad. En otros casos, los testigos vieron a agentes uniformados del SEBIN, las Fuerzas Armadas, la DGCIM y la Policía Nacional realizando patrullajes, especialmente de noche.

"Pasan muchas veces por las mismas zonas, a toda hora. Antes no se afincaban tanto, ahora están en todo momento en cada una de las calles", comentó un dirigente comunitario quien solicitó omitir su nombre por seguridad.

Un comerciante, que también habló bajo condición de anonimato para la misma agencia, afirmó que la mayoría de los patrullajes se realizan en motocicletas y vehículos policiales. Las patrullas incluyen miembros civiles de grupos motociclistas aliados del régimen, conocidos como "colectivos".

"Todos están organizados por el régimen, van en conjunto los civiles con los policías supervisando las calles", dijo. "Todo parece que está en calma, salvo que incrementó la vigilancia en el pueblo".

Las patrullas, que según los lugareños aumentaron tras el anuncio de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago a finales de octubre, han dado lugar a arrestos, señalaron dos de los residentes.

Los residentes también informaron sobre la presencia de puestos de control en algunas zonas y dijeron que a menudo no está claro quién los dirige.

La economía local de Güiria, que además del narcotráfico también se sustenta en parte del comercio informal de alimentos y otros productos con Trinidad y Tobago, muestra signos de estancamiento.

En Carúpano, ciudad en la costa norte de Sucre, un exresidente que la visitó recientemente comentó que la DGCIM ha establecido un centro de mando en un hotel estatal en la cercana localidad turística de Río Caribe y que la actividad en espacios públicos ha disminuido debido a la mayor presencia de las fuerzas de seguridad.

"La gente del pueblo sabe que hay gente que no son de la comunidad, no son de ahí. Gente que está caminando por ahí como civiles, pero son de inteligencia", señaló el expresidente. "Por eso hay tanto hermetismo, no se habla de eso, porque no saben si alguien los escucha", agregó.

Sucre, cuyo estrecho istmo oriental se extiende hacia el Caribe hasta aproximadamente 11 kilómetros de Trinidad y Tobago, fue el hogar de algunas de las más de 80 personas que han muerto hasta ahora en la campaña de ataques de las fuerzas de Washington cerca de las costas venezolanas. Según cifras divulgadas por Reuters, alrededor del 60% de sus habitantes trabajan para el régimen.

Dos familiares de personas de Sucre que murieron en los ataques a embarcaciones, quienes pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, afirmaron a Reuters que recibieron la visita de la policía y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) poco después de las incursiones.

Las autoridades del régimen registraron sus domicilios y les advirtieron que no publicaran en redes sociales información sobre la muerte de sus seres queridos.

Los familiares afirmaron no haber recibido información oficial ni tener conocimiento de ninguna investigación sobre el fallecimiento de sus familiares.

Washington, a su vez, no ha publicado detalles sobre los venezolanos fallecidos en los ataques, al tiempo que el régimen no ha revelado sus nombres. Asimismo, no se han recuperado los cuerpos caídos a mar abierto y las familias no han podido realizar sus respectivos actos fúnebres.