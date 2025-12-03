NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Cohetes

MaiaSpace: la aeroespacial europea que buscará hacer frente a la SpaceX de Elon Musk con enorme y brillante cohete "reutilizable"

diciembre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cohete MaiaSpace/ SpaceX - Fotos AFP
Aunque la plataforma de lanzamiento aún se encuentra en fase de remodelación, el futuro del cohete Maia se está concretando.

Un enorme y brillante cilindro de acero está localizado bajo la Protofactory de la empresa emergente francesa MaiaSpace en el que compone la primera etapa del futuro cohete ensamblado este año que la compañía espera reutilizar a partir de 2028 y que marca la apuesta audaz para recuperar el retraso europeo frente a SpaceX.

Muy por detrás de la empresa fundada por Elon Musk, que envía cohetes reutilizables desde 2015, y algo aventajada por algunos competidores europeos, esta filial de ArianeGroup sigue creyendo en el proyecto de su sede de Vernon, en Normandía.

MaiaSpace ha sido preseleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) para su proyecto European Launcher Challenge (Desafío de lanzadores europeos) junto con cuatro competidores: las alemanas Isar Aerospace y Rocket Factory Augsburg, la británica Orbital Express Launch y la española PLD Space.

Los vuelos de prueba de los grupos alemanes han sufrido fracasos, pero se han llevado a cabo, mientras que Maia aún no está en la plataforma de lanzamiento. Inicialmente previsto para 2025, el primer lanzamiento está ahora programado para finales de 2026.

Tras haber obtenido el año pasado la plataforma de lanzamiento de los Soyuz rusos en Kourou, la start-up, que cuenta con 330 empleados —frente a los 20 que tenía en 2022—, tuvo que "reajustar su plan de desarrollo" para iniciar sus actividades en la Guayana Francesa.

Expertos aseguran, mientras tanto, que este retraso en el calendario será mejor para el proyecto, pues evita duplicar ciertas inversiones.

Sin embargo, necesitarán tiempo para dominar la reutilización. Los intentos de recuperar la primera etapa del cohete en una barcaza comenzarán alrededor del octavo o noveno vuelo, no antes de 2028, se estima.

Una vez dominada, esta recuperación de la primera etapa, que representa aproximadamente el 50 % del coste del lanzador, permitirá dividir los costes por más de dos y ofrecer precios más competitivos que la competencia.

La reutilización, que se ha tenido en cuenta desde el diseño del cohete, así como su capacidad de carga de hasta 4 toneladas, superior a la de sus competidores europeos, supone una ventaja para la compañía.

Estos parámetros garantizarán un precio de lanzamiento por kilo (indicador clave para un cohete) de 6000 euros, comparable al precio de catálogo de SpaceX.

Aunque la plataforma de lanzamiento de Kourou aún se encuentra en fase de remodelación, el futuro del cohete Maia se está concretando.

La semana pasada, MaiaSpace fue seleccionada para el lanzamiento en 2027 de la misión Toutatis, una demostración de acción en el espacio compuesta por dos satélites para la Agencia de Innovación de Defensa.

Se trata de un proyecto de la empresa francesa U-Space, especializada en nanosatélites, con el apoyo del fabricante de misiles MBDA.

Este acuerdo sigue al primer contrato comercial para el grupo firmado en marzo con la empresa francesa Exotrail para la plataforma Spacevan a partir de 2027.

Hasta entonces, el trabajo promete ser intenso tanto en Kourou como en Vernon. La Protofactory, que alberga el demostrador de la primera etapa de 33 metros de largo, se ampliará y se convertirá en una auténtica fábrica, Maiafactory.

A pocos pasos, en el bosque, unas instalaciones apodadas 'sacacorchos' y 'rompecabezas' sirven de campo de pruebas: la primera comprueba la separación de la etapa superior y la segunda la resistencia de los depósitos al empuje del motor, etapas decisivas antes de ver cómo el cohete se eleva hacia el espacio.

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

