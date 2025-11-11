Reuters: ejército venezolano prepara respuesta con estrategia de "guerrillas" en caso de ataque de EE. UU. porque "no duraríamos ni dos horas en guerra convencional"

Venezuela está desplegando armamento, incluyendo equipo ruso con décadas de antigüedad, y planea lanzar una resistencia guerrillera o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense, según fuentes con conocimiento de los esfuerzos y documentos de planificación consultados por Reuters.

Esta estrategia constituye un reconocimiento tácito de la escasez de personal y equipo que sufre el país sudamericano, según la agencia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó la posibilidad de operaciones terrestres en Venezuela, afirmando que "el territorio será el siguiente objetivo" tras varios ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y un importante despliegue militar estadounidense en la región. Posteriormente, negó estar considerando ataques dentro de Venezuela.

Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, afirma a su turno que Donald Trump busca derrotarlo y que la ciudadanía venezolana y las fuerzas armadas resistirán cualquier intento en ese sentido.

El ejército estadounidense supera con creces al venezolano, debilitado por la falta de entrenamiento, los bajos salarios y el deterioro de su equipo, afirmaron a Reuters seis fuentes familiarizadas con las capacidades militares de Venezuela.

Algunos comandantes de unidad incluso se han visto obligados a negociar con productores locales de alimentos para abastecer a sus tropas debido a la escasez de suministros gubernamentales, según informaron a Reuters dos fuentes con conocimiento de las fuerzas de seguridad del Estado.

Esta realidad ha llevado al gobierno de Maduro a apostar por dos posibles estrategias: una respuesta de estilo guerrillero, mencionada públicamente, aunque sin detalles, por altos funcionarios, y otra que las autoridades no han reconocido.

Crear anarquía

La defensa de estilo guerrillero, que el régimen ha denominado "resistencia prolongada" y mencionado en transmisiones de la televisión estatal, implicaría pequeñas unidades militares en más de 280 puntos.

Las unidades llevarían a cabo actos de sabotaje y otras tácticas guerrilleras, según las fuentes y documentos de planificación de la táctica de hace varios años, a los que tuvo acceso Reuters.

La segunda estrategia, denominada "anarquismo", utilizaría los servicios de inteligencia y a simpatizantes armados para generar desorden en las calles de Caracas y hacer que Venezuela fuera ingobernable para las fuerzas extranjeras, según una fuente con conocimiento de los esfuerzos de defensa y otra fuente cercana a la oposición que hablaron con la agencia.

No estaba claro cuándo el régimen podría desplegar cada una de las tácticas, que según las fuentes son complementarias, en caso de un ataque estadounidense.

Cualquier estrategia de resistencia enfrenta escasas probabilidades de éxito, reconocieron las fuentes. "No duraríamos ni dos horas en una guerra convencional", afirmó una fuente.

Otra fuente con conocimiento de la defensa y la seguridad dentro de Venezuela declaró que el país no estaba "preparado ni profesionalizado para un conflicto", a pesar de las afirmaciones en sentido contrario.

"No estamos listos para enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos y mejor entrenados del mundo", afirmó la fuente.

El Ministerio de Comunicación, que gestiona las consultas de los medios en nombre del régimen venezolano, no respondió a las preguntas.

Los funcionarios del régimen han restado importancia públicamente a una amenaza militar estadounidense.

“¿Creen que con un bombardeo van a acabar con todo? ¿Aquí, en este país?”, se burló el ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, en la televisión estatal a principios de noviembre, mientras Maduro ha elogiado repetidamente a los “soldados de la patria” como herederos del héroe de la independencia, Simón Bolívar.

Maduro ha gozado de una fuerte lealtad militar siguiendo la estrategia de su predecesor, Hugo Chávez, quien colocaba a oficiales en puestos gubernamentales como ministros o directores de empresas estatales para garantizar su fidelidad.

La cúpula militar respaldó la victoria de Maduro en las elecciones de 2024, a pesar de las evidencias, respaldadas por numerosos observadores internacionales, de que el candidato opositor había ganado con contundencia.

Sin embargo, las tropas venezolanas se enfrentan a malas condiciones laborales y podrían producirse deserciones en caso de un ataque, según indicaron las fuentes.

Los soldados rasos ganan aproximadamente 100 dólares al mes en moneda local, una cifra muy inferior al costo mensual estimado de 500 dólares para una canasta básica de alimentos, según datos de abril del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

En los últimos años, su principal experiencia ha sido enfrentarse a civiles desarmados durante protestas callejeras, afirmó la fuente cercana a la oposición.

Maduro ha afirmado que hay 8 millones de civiles entrenándose en milicias para defender Venezuela, y algunos civiles han declarado a Reuters en los últimos meses que están dispuestos a morir para defender su patria contra una fuerza extranjera.

Sin embargo, una fuente con conocimientos en defensa y seguridad estimó que, en un escenario de anarquía, solo participarían entre 5.000 y 7.000 personas, incluyendo personal de inteligencia, simpatizantes armados del partido gobernante y miembros de milicias.

Mientras tanto, el régimen desplegaría unos 60.000 miembros del Ejército y la Guardia Nacional para su "guerra de resistencia" de estilo guerrillero, según la fuente.

Equipo antiguo

El equipo militar, en su mayoría de fabricación rusa y con décadas de antigüedad, es deficiente, según informaron fuentes a Reuters.

Venezuela compró unos 20 aviones de combate Sukhoi a la compañía rusa en la década de 2000, pero "comparados con los B-2 estadounidenses, no son nada", afirmó la fuente con conocimientos en defensa y seguridad.

Añadió que los helicópteros, tanques y misiles portátiles de fabricación rusa de Venezuela, capaces de destruir aviones a baja altura, también están obsoletos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró la semana pasada que estaba preparado para responder a las solicitudes de asistencia de Venezuela, al tiempo que instó a evitar una escalada de tensiones.

Maduro ha solicitado a Moscú reparaciones para los aviones Sukhoi, mejoras para los sistemas de radar y la entrega de sistemas de misiles.

Según una fuente, el régimen de Venezuela ya ha desplegado 5.000 misiles Igla de fabricación rusa, y las órdenes militares indican que, al recibir "el primer impacto de los estadounidenses, todas las unidades deben dispersarse o replegarse con sus armas a distintos puntos".

"Cualquier fuerza militar del mundo conoce el poder del Igla-S, y Venezuela cuenta con no menos de 5.000", afirmó Maduro durante una reciente transmisión de la televisión estatal.

Añadió que los misiles portátiles y sus operadores habían sido desplegados «hasta la última montaña, el último pueblo y la última ciudad del territorio».

Más de una docena de documentos de entrenamiento y planificación militar, fechados entre 2012 y 2022 y consultados por Reuters, muestran un enfoque a largo plazo en la planificación para la lucha contra las «agresiones imperialistas».

Uno de ellos, de septiembre de 2019, detalla cómo los pelotones deben posicionar ametralladoras, lanzagranadas y otros equipos. Explica las características de un fusil de asalto AK-103 y cómo los combatientes solitarios pueden usar una brújula, el sol e incluso las estrellas para orientarse en movimiento.

Grupos de la oposición venezolana, ONG, Washington y algunos gobiernos latinoamericanos han acusado al gobierno de Maduro y a las fuerzas armadas venezolanas de tener vínculos con el narcotráfico, especialmente en el oeste del país, donde operan grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional y donde se cultiva extensamente la coca, ingrediente base de la cocaína.

El régimen ha negado sistemáticamente tales vínculos y afirma que combate a los narcotraficantes colombianos.