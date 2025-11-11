NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Martes, 11 de noviembre de 2025
Reuters

Reuters: ejército venezolano prepara respuesta con estrategia de "guerrillas" en caso de ataque de EE. UU. porque "no duraríamos ni dos horas en guerra convencional"

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Esta estrategia, según la agencia, constituye un reconocimiento tácito de la escasez de personal y equipo que sufre el país sudamericano.

Venezuela está desplegando armamento, incluyendo equipo ruso con décadas de antigüedad, y planea lanzar una resistencia guerrillera o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense, según fuentes con conocimiento de los esfuerzos y documentos de planificación consultados por Reuters.

Esta estrategia constituye un reconocimiento tácito de la escasez de personal y equipo que sufre el país sudamericano, según la agencia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó la posibilidad de operaciones terrestres en Venezuela, afirmando que "el territorio será el siguiente objetivo" tras varios ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y un importante despliegue militar estadounidense en la región. Posteriormente, negó estar considerando ataques dentro de Venezuela.

o

Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, afirma a su turno que Donald Trump busca derrotarlo y que la ciudadanía venezolana y las fuerzas armadas resistirán cualquier intento en ese sentido.

El ejército estadounidense supera con creces al venezolano, debilitado por la falta de entrenamiento, los bajos salarios y el deterioro de su equipo, afirmaron a Reuters seis fuentes familiarizadas con las capacidades militares de Venezuela.

Algunos comandantes de unidad incluso se han visto obligados a negociar con productores locales de alimentos para abastecer a sus tropas debido a la escasez de suministros gubernamentales, según informaron a Reuters dos fuentes con conocimiento de las fuerzas de seguridad del Estado.

Esta realidad ha llevado al gobierno de Maduro a apostar por dos posibles estrategias: una respuesta de estilo guerrillero, mencionada públicamente, aunque sin detalles, por altos funcionarios, y otra que las autoridades no han reconocido.

Crear anarquía

La defensa de estilo guerrillero, que el régimen ha denominado "resistencia prolongada" y mencionado en transmisiones de la televisión estatal, implicaría pequeñas unidades militares en más de 280 puntos.

Las unidades llevarían a cabo actos de sabotaje y otras tácticas guerrilleras, según las fuentes y documentos de planificación de la táctica de hace varios años, a los que tuvo acceso Reuters.

La segunda estrategia, denominada "anarquismo", utilizaría los servicios de inteligencia y a simpatizantes armados para generar desorden en las calles de Caracas y hacer que Venezuela fuera ingobernable para las fuerzas extranjeras, según una fuente con conocimiento de los esfuerzos de defensa y otra fuente cercana a la oposición que hablaron con la agencia.

No estaba claro cuándo el régimen podría desplegar cada una de las tácticas, que según las fuentes son complementarias, en caso de un ataque estadounidense.

Cualquier estrategia de resistencia enfrenta escasas probabilidades de éxito, reconocieron las fuentes. "No duraríamos ni dos horas en una guerra convencional", afirmó una fuente.

Otra fuente con conocimiento de la defensa y la seguridad dentro de Venezuela declaró que el país no estaba "preparado ni profesionalizado para un conflicto", a pesar de las afirmaciones en sentido contrario.

"No estamos listos para enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos y mejor entrenados del mundo", afirmó la fuente.

El Ministerio de Comunicación, que gestiona las consultas de los medios en nombre del régimen venezolano, no respondió a las preguntas.

Los funcionarios del régimen han restado importancia públicamente a una amenaza militar estadounidense.

“¿Creen que con un bombardeo van a acabar con todo? ¿Aquí, en este país?”, se burló el ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, en la televisión estatal a principios de noviembre, mientras Maduro ha elogiado repetidamente a los “soldados de la patria” como herederos del héroe de la independencia, Simón Bolívar.

Maduro ha gozado de una fuerte lealtad militar siguiendo la estrategia de su predecesor, Hugo Chávez, quien colocaba a oficiales en puestos gubernamentales como ministros o directores de empresas estatales para garantizar su fidelidad.

La cúpula militar respaldó la victoria de Maduro en las elecciones de 2024, a pesar de las evidencias, respaldadas por numerosos observadores internacionales, de que el candidato opositor había ganado con contundencia.

Sin embargo, las tropas venezolanas se enfrentan a malas condiciones laborales y podrían producirse deserciones en caso de un ataque, según indicaron las fuentes.

Los soldados rasos ganan aproximadamente 100 dólares al mes en moneda local, una cifra muy inferior al costo mensual estimado de 500 dólares para una canasta básica de alimentos, según datos de abril del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

En los últimos años, su principal experiencia ha sido enfrentarse a civiles desarmados durante protestas callejeras, afirmó la fuente cercana a la oposición.

Maduro ha afirmado que hay 8 millones de civiles entrenándose en milicias para defender Venezuela, y algunos civiles han declarado a Reuters en los últimos meses que están dispuestos a morir para defender su patria contra una fuerza extranjera.

o

Sin embargo, una fuente con conocimientos en defensa y seguridad estimó que, en un escenario de anarquía, solo participarían entre 5.000 y 7.000 personas, incluyendo personal de inteligencia, simpatizantes armados del partido gobernante y miembros de milicias.

Mientras tanto, el régimen desplegaría unos 60.000 miembros del Ejército y la Guardia Nacional para su "guerra de resistencia" de estilo guerrillero, según la fuente.

Equipo antiguo

El equipo militar, en su mayoría de fabricación rusa y con décadas de antigüedad, es deficiente, según informaron fuentes a Reuters.

Venezuela compró unos 20 aviones de combate Sukhoi a la compañía rusa en la década de 2000, pero "comparados con los B-2 estadounidenses, no son nada", afirmó la fuente con conocimientos en defensa y seguridad.

Añadió que los helicópteros, tanques y misiles portátiles de fabricación rusa de Venezuela, capaces de destruir aviones a baja altura, también están obsoletos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró la semana pasada que estaba preparado para responder a las solicitudes de asistencia de Venezuela, al tiempo que instó a evitar una escalada de tensiones.

Maduro ha solicitado a Moscú reparaciones para los aviones Sukhoi, mejoras para los sistemas de radar y la entrega de sistemas de misiles.

Según una fuente, el régimen de Venezuela ya ha desplegado 5.000 misiles Igla de fabricación rusa, y las órdenes militares indican que, al recibir "el primer impacto de los estadounidenses, todas las unidades deben dispersarse o replegarse con sus armas a distintos puntos".

"Cualquier fuerza militar del mundo conoce el poder del Igla-S, y Venezuela cuenta con no menos de 5.000", afirmó Maduro durante una reciente transmisión de la televisión estatal.

Añadió que los misiles portátiles y sus operadores habían sido desplegados «hasta la última montaña, el último pueblo y la última ciudad del territorio».

Más de una docena de documentos de entrenamiento y planificación militar, fechados entre 2012 y 2022 y consultados por Reuters, muestran un enfoque a largo plazo en la planificación para la lucha contra las «agresiones imperialistas».

Uno de ellos, de septiembre de 2019, detalla cómo los pelotones deben posicionar ametralladoras, lanzagranadas y otros equipos. Explica las características de un fusil de asalto AK-103 y cómo los combatientes solitarios pueden usar una brújula, el sol e incluso las estrellas para orientarse en movimiento.

Grupos de la oposición venezolana, ONG, Washington y algunos gobiernos latinoamericanos han acusado al gobierno de Maduro y a las fuerzas armadas venezolanas de tener vínculos con el narcotráfico, especialmente en el oeste del país, donde operan grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional y donde se cultiva extensamente la coca, ingrediente base de la cocaína.

El régimen ha negado sistemáticamente tales vínculos y afirma que combate a los narcotraficantes colombianos.

Temas relacionados:

Reuters

Caribe

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Guerrilla en Venezuela

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
José Daniel Ferrer

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Más de Actualidad

Ver más
Basílica de San Pedro/ José Gregorio Hernández/ Madre Carmen Rendiles - Fotos AFP
El Vaticano

El Vaticano exhibe los retratos de los primeros santos venezolanos: así se ven los lienzos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles antes de su canonización

Gustavo Petro - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

¿Cómo afecta a Colombia la inclusión de Petro en la lista OFAC, pese a ser una sanción individual?

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Nicolás Maduro

"Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero": María Elvira Salazar lanza enigmático mensaje en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Basílica de San Pedro/ José Gregorio Hernández/ Madre Carmen Rendiles - Fotos AFP
El Vaticano

El Vaticano exhibe los retratos de los primeros santos venezolanos: así se ven los lienzos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles antes de su canonización

Gustavo Petro - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

¿Cómo afecta a Colombia la inclusión de Petro en la lista OFAC, pese a ser una sanción individual?

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Nicolás Maduro

"Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero": María Elvira Salazar lanza enigmático mensaje en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Gustavo Petro y José Manuel Restrepo.
Crisis EE. UU. - Colombia

Posibles sanciones de Estados Unidos son "la materialización de acciones del presidente Petro": José Manuel Restrepo tras acusación de Trump a Petro

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Cristiano Ronaldo en las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026. (EFE)
Cristiano Ronaldo

Periodista desata polémica con explicación en la que considera más importantes los récords de Cristiano Ronaldo que ganar el Mundial

Álvaro Uribe - Foto AFP
Álvaro Uribe

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre