Marco Rubio se reunió con presidente electo latinoamericano para hablar de "esfuerzos regionales" incluida "la estabilidad en Venezuela"

El lunes, en Washington, se llevó a cabo un encuentro entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura.

VEA TAMBIÉN Presidente electo de Honduras Nasry Asfura restituirá el tratado de extradición con Estados Unidos o

En el espacio trataron temas relacionados con la estabilidad de la región, teniendo presente la situación de Venezuela y la seguridad regional. Esto según la información compartida por medio de un comunicado público en el portal web del Departamento de Estado de la nación norteamericana.

“El secretario Rubio acogió con satisfacción el compromiso del presidente electo Asfura de profundizar la alianza entre Estados Unidos y Honduras y promover las prioridades compartidas en nuestra región, incluyendo los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela”, expresó el Departamento.

Durante este encuentro, Nasry Asfura y Marco Rubio hablaron sobre la importancia de crear estrategias que permitan “combatir la delincuencia transnacional” por medio de las cuales se puedan “fortalecer la seguridad regional”. Esto con la finalidad de crear “oportunidades de inversión y poner fin a la inmigración ilegal”.

Para el secretario de Estado es fundamental que ambas naciones continúen con el “tratado bilateral de extradición y la ampliación del intercambio de información”.

Este encuentro permite ver la consolidación política, económica y comercial que primará entre estas dos países, teniendo en cuenta el apoyo público brindado por parte de la administración del presidente Donald Trump durante las elecciones presidenciales a Nasry Asfura.

Asfura, quien fue proclamado como presidente electo de Honduras el pasado 24 de diciembre, tras vencer en los comicios del 30 de noviembre al candidato Salvador Nasralla, asumirá el cargo como jefe de Estado el próximo 27 de enero.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez responde luego de que Trump compartiera imagen en la que se denominó presidente interino de Venezuela o

Esto pese al rechazo que ha surgido durante los últimos días por parte de la mandataria saliente, la izquierdista Xiomara Castro, quien por medio de un decreto sugirió que se complete el escrutinio en un 100%.

La solicitud fue rechazada el pasado lunes por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) como actos "inconstitucionales e ilegales".