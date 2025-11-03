NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Detenciones arbitrarias

Cuatro estudiantes venezolanos siguen detenidos tras grabar fachada de peligrosa cárcel para un documental

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Estudiantes detenidos
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó la detención arbitraria y exigió información sobre el paradero de Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Dos estudiantes de arte de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y dos productores continúan desaparecidos luego de ser arrestados por funcionarios del Sebin el pasado 31 de octubre, mientras realizaban un trabajo especial de grado en las cercanías del Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua.

o

Tocorón es uno de los penales donde fueron recluidos cientos de detenidos en las protestas poselectorales contra la cuestionada elección presidencial de 2024.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó la detención arbitraria y exigió información sobre el paradero de Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra.

La OMCT destacó que este caso evidencia la creciente ola de represión y criminalización contra el ejercicio del periodismo, artes y activismo en Venezuela.

La organización instó al régimen de Nicolás Maduro a:

  • Garantizar la seguridad, integridad física y bienestar psicológico de los cuatro detenidos.
  • Informar de inmediato su paradero, permitir el acceso a abogados y familiares, y presentarlos ante una autoridad judicial competente.
  • Liberarlos sin condiciones.
  • Realizar una investigación independiente que identifique y sancione a los responsables.
  • Poner fin a los actos de intimidación y hostigamiento contra quienes ejercen libertades fundamentales.

Varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en las detenciones, que en algunos casos ocurren a través de cuerpos de seguridad no identificados.

A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.

Temas relacionados:

Detenciones arbitrarias

DDHH VENEZUELA

Estudiantes Universitarios

Tocorón

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cortar ingresos del chavismo es fundamental”: análisis del politólogo Walter Molina

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Cuando Petro salga del poder va a tener problemas”: Andrés Pastrana sobre la inclusión del presidente de Colombia en la lista Clinton

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Foto: Policía de Perú
Perú

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Incendio en Hermosillo, México (EFE)
Sonora

Tragedia en México: al menos 23 muertos por explosión en un supermercado en Hermosillo

Más de Actualidad

Ver más
Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Buque de guerra | Foto: U.S. Navy
Buque

Imponente y letal: Este es el buque de guerra más grande del planeta que lanza cazas de combate en mar abierto

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Comisión del Cicpc / Foto AVN
Homicidio

Cuatro detenidos y dos prófugos por asesinar a golpes e intentar desmembrar a un hombre en Caracas

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Buque de guerra | Foto: U.S. Navy
Buque

Imponente y letal: Este es el buque de guerra más grande del planeta que lanza cazas de combate en mar abierto

Celebraciones en Cabo Verde tras clasificación al Mundial - AFP
Cabo Verde

Así fue el carnaval que se desató en las calles de Cabo Verde tras su primera clasificación al Mundial

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Petro se desmarca de Maduro mientras Trump activa a la CIA en Venezuela, pero advierte sobre riesgos para Colombia

Tour de Holanda | Foto: EFE
Ciclismo

Vehículo que circulaba en contravía causó pánico entre los ciclistas y obligó a que se cancelara la tercera jornada del Tour de Holanda

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda