Cuatro estudiantes venezolanos siguen detenidos tras grabar fachada de peligrosa cárcel para un documental

Dos estudiantes de arte de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y dos productores continúan desaparecidos luego de ser arrestados por funcionarios del Sebin el pasado 31 de octubre, mientras realizaban un trabajo especial de grado en las cercanías del Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua.

Tocorón es uno de los penales donde fueron recluidos cientos de detenidos en las protestas poselectorales contra la cuestionada elección presidencial de 2024.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó la detención arbitraria y exigió información sobre el paradero de Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra.

La OMCT destacó que este caso evidencia la creciente ola de represión y criminalización contra el ejercicio del periodismo, artes y activismo en Venezuela.

La organización instó al régimen de Nicolás Maduro a:

Garantizar la seguridad, integridad física y bienestar psicológico de los cuatro detenidos.

Informar de inmediato su paradero, permitir el acceso a abogados y familiares, y presentarlos ante una autoridad judicial competente.

Liberarlos sin condiciones.

Realizar una investigación independiente que identifique y sancione a los responsables.

Poner fin a los actos de intimidación y hostigamiento contra quienes ejercen libertades fundamentales.

Varias oenegés y defensores de derechos humanos han alertado sobre un recrudecimiento en las detenciones, que en algunos casos ocurren a través de cuerpos de seguridad no identificados.

A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensifica.