FBI alerta a California ante posibles ataques con drones por parte del régimen de Irán

Tras doce días desde el inicio de la Operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel, el régimen de Irán respondería con ataques con drones al estado de California.

Según reveló este miércoles el medio ABC News, citando al FBI, el régimen iraní estaría planeando un ataque sorpresa contra objetivos no especificados en California.

Ante esto, los Departamentos de Policía del estado norteamericano fueron puestos en alerta, pues según ABC News, el FBI tiene información en la que Irán usaría drones desde un buque.

Por su parte, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, se refirió a esto desde su cuenta en la red social de X.

Allí, el funcionario local aseveró: "Estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia, incluido la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, para monitorear posibles amenazas a California, incluidas aquellas vinculadas al conflicto en el Medio Oriente".

"Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado", añadió Newsom.

Esto se da tras las declaraciones que dio el presidente Donald Trump en las que afirma que Estados Unidos "ganó" el conflicto contra el régimen iraní.

Sin embargo, el líder republicano comentó que su ejército continuará luchando hasta terminar el trabajo.

En un mitin al estilo de campaña electoral en Hebron, Kentucky, el mandatario sentenció que: "Nunca te gusta decir demasiado pronto que has ganado. Hemos ganado (...) En la primera hora ya había terminado".

Según el mandatario, su país ya ha destruido 58 buques de guerra iraníes, incluyendo las embarcaciones portadoras de minas que fueron atacadas para evitar ataques del régimen iraní en el estrecho de Ormuz.