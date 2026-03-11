NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Ataques

FBI alerta a California ante posibles ataques con drones por parte del régimen de Irán

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Esto se da tras las declaraciones que dio el presidente Donald Trump en las que afirma que Estados Unidos "ganó" el conflicto contra el régimen iraní.

Tras doce días desde el inicio de la Operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel, el régimen de Irán respondería con ataques con drones al estado de California.

Según reveló este miércoles el medio ABC News, citando al FBI, el régimen iraní estaría planeando un ataque sorpresa contra objetivos no especificados en California.

Ante esto, los Departamentos de Policía del estado norteamericano fueron puestos en alerta, pues según ABC News, el FBI tiene información en la que Irán usaría drones desde un buque.

Por su parte, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, se refirió a esto desde su cuenta en la red social de X.

Allí, el funcionario local aseveró: "Estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia, incluido la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, para monitorear posibles amenazas a California, incluidas aquellas vinculadas al conflicto en el Medio Oriente".

o

"Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado", añadió Newsom.

Esto se da tras las declaraciones que dio el presidente Donald Trump en las que afirma que Estados Unidos "ganó" el conflicto contra el régimen iraní.

Sin embargo, el líder republicano comentó que su ejército continuará luchando hasta terminar el trabajo.

En un mitin al estilo de campaña electoral en Hebron, Kentucky, el mandatario sentenció que: "Nunca te gusta decir demasiado pronto que has ganado. Hemos ganado (...) En la primera hora ya había terminado".

Según el mandatario, su país ya ha destruido 58 buques de guerra iraníes, incluyendo las embarcaciones portadoras de minas que fueron atacadas para evitar ataques del régimen iraní en el estrecho de Ormuz.

Temas relacionados:

Ataques

Drones

California

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Nueva York prohíbe viajes y cierra escuelas tras fuerte tormenta que azota a Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

Nueva York prohíbe viajes y cierra escuelas tras fuerte tormenta que azota a Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Oslo - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Explosión en Embajada de Estados Unidos en Noruega es calificada de "posible acto terrorista"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Bandera de Rusia. (Canva)
Rusia

Rusia desafiaría medidas de EE. UU. y estaría preparando envío de petróleo y combustible a Cuba

Nueva York prohíbe viajes y cierra escuelas tras fuerte tormenta que azota a Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

Nueva York prohíbe viajes y cierra escuelas tras fuerte tormenta que azota a Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Oslo - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Explosión en Embajada de Estados Unidos en Noruega es calificada de "posible acto terrorista"

Portaviones Charles de Gaulle - Foto AFP
Portaviones

Macron anuncia que poderoso portaviones de la Armada Francesa fue movilizado para reforzar despliegue militar en Oriente Medio

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Shakira sorprende con su manejo del idioma chino en mensaje en el que prometió visitar pronto al país asiático

Puesto de votación en Bogotá, Colombia - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Así es como puede detectar y denunciar delitos electorales en Colombia que acarrean fuertes sanciones penales y económicas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre