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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Música

Jessi Uribe y Paola Jara logran histórico lleno total en capital europea y continuarán su recorrido por ciudades clave hasta cerrar en París

mayo 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Jessi Uribe y Paola Jara
Foto: Jessi Uribe y Paola Jara
El logro de ambos artistas se da en medio del lanzamiento de su álbum conjunto 'Despecho a 2 Voces'.

Paola Jara y Jessi Uribe lograron un histórico lleno total en una capital europea y continuarán ahora su recorrido por ciudades clave del viejo continente hasta culminar su gira en París, Francia.

'Despecho a Dos Voces', como es el nombre de su nuevo álbum y de su gira internacional, aterrizó con el que ha sido considerado un éxito rotundo en Europa.

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La gira comenzó este mes con un lleno total en Madrid, España, y el recorrido internacional incluye presentaciones en ciudades clave como Alicante, Zaragoza, Lanzarote y Barcelona, hasta que dé cierre en la ciudad del amor.

El logro de ambos artistas, unos de los máximos referentes y pioneros del regional colombiano, se da además en medio del lanzamiento de su álbum conjunto.

Se trata de un trabajo con el que la famosa pareja no solamente celebra su éxito individual, sino con el que establece un puente con el que los artistas pretenden abrir puertas a otros colegas y expandir el alcance de la cultura colombiana hacia nuevos escenarios internacionales.

El proyecto "Despecho a 2 Voces" es descrito como un álbum histórico para el género en Colombia que reúne varias propuestas artísticas de ambos intérpretes y promueve una experiencia 360 entre lanzamientos musicales y la gira.

La sonada colaboración, además, ha contribuido en la fuerte proyección de la música popular colombiana hacia un lenguaje contemporáneo y global con el que se han trascendido fronteras en los últimos años.

El sencillo principal, 'Infidelidad', encabeza un repertorio que incluye temas como 'Las botellas y yo', 'Aún hay amor' y 'Alcohol Traicionero', en una experiencia compartida que está resonando actualmente en los escenarios más importantes de Europa.

El álbum está compuesto, en total, por 11 canciones, presenta un sonido moderno que respeta las raíces "pero se proyecta hacia nuevas audiencias", según el lanzamiento.

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La apuesta con evidente proyección global estuvo bajo la producción musical de Simón Escobar Uribe, conocido en la industria como 'Simón Vauri', y Andrés Felipe Alzate Ortiz, a quien conocen como 'El burrito'.

Estas son las canciones de 'Despecho a Dos Voces' de Jessi Uribe y Paola Jara:

  • Infidelidad
  • Aún Hay Amor
  • De Lejos Se Nos Nota
  • Show Central
  • Las Botellas Y Yo
  • Sigo Vestida
  • Borracha Te Amo
  • Si Nos Preguntan
  • Alcohol Traicionero
  • Pedacito de Mí
  • Consejos

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