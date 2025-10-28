Cuestionan en redes sociales polémico mensaje del presidente Petro: “Huracanes que defienden el Caribe”

En medio de la preocupación que existe en el Caribe por cuenta del huracán Melissa, que recientemente tocó tierra en Jamaica como categoría 5 y vientos máximos sostenidos de 295 km/h, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un polémico mensaje en relación al fenómeno meteorológico que es considerado como ampliamente destructivo y extremadamente peligroso.

“Huracanes que defienden el Caribe”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta personal en X.

Dichas palabras fueron cuestionadas por varios usuarios de la red social, así como por personalidades políticas, quienes criticaron la postura del mandatario frente a esta amenaza natural que podría causar una gran devastación y afectar al menos 1,5 millones de personas en Jamaica, según reportes de las autoridades.

“El huracán Melissa está dejando caos y muerte en su paso por Jamaica, pero en su delirio Gustavo Petro cree que ese fenómeno natural 'defiende el Caribe'”, comentó el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero.

También se sumó el concejal de Bogotá Humberto “Papo” Amín con el mensaje: “El huracán Melissa que puede acabar con Jamaica y Cuba y usted hablando que defiende el Caribe. Su estancia en Arabia Saudita no le está sentando nada bien, Gustavo Petro”.

Asimismo, la periodista Diana Giraldo cuestionó la postura del mandatario frente a la crítica situación: “Gustavo Petro, con todo respeto: cómo puede defender el Caribe un huracán que está considerado uno de los más destructores de los últimos tiempos y en el que se teme que deje un gran rastro de destrucción a su paso? Además se dirige a Cuba, donde no hay infraestructura preparada para su paso”, escribió.

El poderoso huracán Melissa tocó tierra en Jamaica este martes 28 de octubre con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) dijo que "esta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en riesgo la vida". Y es que su potencia supera la de algunos de los huracanes más devastadores de los últimos años, como María en 2017 o Katrina de 2005.

Hasta el momento, se reportan siete muertos a causa de la poderosa tormenta: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.