"No creo en que la solución sea bélica": Henrique Capriles se pronuncia sobre presión en Venezuela por despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Este miércoles el político venezolano Henrique Capriles realizó una trasmisión en su red social de X donde cuestionó si la llamada “diplomacia de Maduro” será capaz de “encontrar una solución política” que permita al país alcanzar la “estabilidad”.

Esto ocurre en medio de la creciente presión de Estados Unidos a Venezuela tras el despliegue en el Caribe, donde arribó a principios de esta semana el portaviones más poderoso del mundo, USS Gerald R. Ford.

La presencia del portaviones forma parte del operativo militar desplegado por la administración de Donald Trump desde agosto, bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

Capriles expresó “¿qué va a pasar aquí? ¿nos van a llevar al país a un conflicto armado? (…) No creo en que la solución es bélica. No creo en la guerra. Detrás de un conflicto donde hay violencia es más difícil después reconstruir”.

Finalmente, ante este escenario cada vez más tenso, Capriles reiteró en que solo una salida política y negociada podrá evitar que la región quede atrapada en una espiral de confrontación con consecuencias graves para la región.

Cabe recordar que Capriles resultó elegido en los cuestionados comicios legislativos, que no contaron con el aval de la oposición, del pasado 25 de mayo y asumirá su curul el próximo mes de enero en un Parlamento controlado por el chavismo.

Aumenta la presión en el Caribe

El martes Maduro ordenó la creación de comandos de defensa integral, instancias que agruparán a civiles, militares y funcionarios, todo esto con el fin de “estar preparados” ante una eventual “lucha armada”:

VEA TAMBIÉN Altos mandos militares le presentaron a Trump gama de opciones de operaciones en Venezuela que incluyen ataques terrestres, según CBS o

Adicionalmente, el régimen de Maduro anunció un nuevo despliegue de 200.000 efectivos, junto con “medios terrestres, aéreos, navales y fluviales”, asimismo, sistemas de armas y otros recursos, para enfrentar lo que considera como “amenazas imperiales”.