Trump lanza duras acusaciones contra candidatos presidenciales de Honduras y denuncia alianzas con el régimen venezolano: “¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país?"

Mediante su plataforma digital, TRUTH Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó un fuerte mensaje sobre las elecciones de Honduras.

El mandatario de la unión americana acusó a Rixi Moncada, abogada y política hondureña, actualmente candidata a la Presidencia de su país por el partido Libertad y Refundación (Libre), de ser aliada del régimen que controla Nicolás Maduro.

"La democracia se somete a juicio en las próximas elecciones que se celebrarán el 30 de noviembre en el hermoso país de Honduras. ¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país como ya lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue un alcalde muy exitoso de Tegucigalpa, donde llevó agua corriente a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo”, escribió el titular de la Casa Blanca.

Asimismo, Trump cargó contra Salvador Nasralla, ingeniero civil, presentador de televisión y político, también actualmente candidato presidencial de Honduras, por el Partido Liberal.

“El único amigo real de la libertad en Honduras es Tito Asfur. Nasralla no es amigo de la libertad. Comunista a medias, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente... Luego dimitió y ahora finge ser anticomunista con el único fin de dividir los votos de Asfura. El pueblo de Honduras no debe dejarse engañar de nuevo.”, manifestó el ejecutivo norteamericano.

Trump, a su vez, indicó en su mensaje: “Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas están tratando de engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla”.

Antes de finalizar la mencionada declaración, Trump reiteró: “Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras. No puedo trabajar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un socio fiable para la libertad, no se puede confiar en él. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente".

Las próximas elecciones generales en Honduras se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre de 2025.

En esta jornada electoral, los hondureños elegirán a diversas autoridades para los próximos cuatro años, incluyendo:

Un presidente o presidenta y tres designados presidenciales.

128 diputados principales y suplentes para el Congreso Nacional.

20 diputados principales y suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

298 corporaciones municipales, cada una con un alcalde, vicealcalde y regidores.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la convocatoria oficial a principios de 2025 y ha estado trabajando en el cronograma electoral, incluyendo las elecciones primarias que se celebraron en marzo de 2025.