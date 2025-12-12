NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Curazao

Curazao niega haber participado en operación secreta para sacar a María Corina Machado de Venezuela

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Vuelo aterrizó en Oslo con María Corina Machado / Foto: EFE
Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao, afirmó este viernes que ninguna autoridad extranjera le compartió a su gabinete información previa o posterior sobre la operación.

Curazao niega haber sido parte de la operación secreta para la extracción de Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, que permitió su presencia en Oslo, Noruega a propósito de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

o

Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao, afirmó este viernes que ninguna autoridad extranjera le compartió a su gabinete información previa o posterior sobre la operación.

Asimismo, Pisas detalló que contactó directamente con el Consulado de Estados Unidos solicitando información, sin hasta ahora optener respuestas.

"Si Curazao efectivamente fue utilizado como trampolín para sacar a la Sra. Machado de Venezuela, entonces necesitamos claridad al respecto. El gobierno de Curazao no fue informado de nada", declaró.

Según el rotativo estadounidense The Wall Street Journal, la nobel de la paz salió de Venezuela el martes en un bote y viajó a la isla caribeña de Curazao, en un "viaje secreto que sus aliados trabajaron para mantener en privado" con el fin de proteger su seguridad.

o

Aunque la líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir del país, no ha dado mayores detalles de su escape para proteger a los involucrados.

"El régimen hubiera hecho lo que fuera para evitar que llegara… no sabían dónde estaba escondida... sí recibí apoyo del Gobierno de Estados Unidos", aseguró.

