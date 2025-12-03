¿Aquí no aplica la incitación al odio?: venezolanos en redes cargan contra Tarek William Saab por su silencio sobre diputado chavista que desea la muerte a los hijos de María Corina Machado

La incitación al odio en Venezuela, según la Ley Constitucional Contra el Odio, en su Artículo 20, se refiere a actos que promueven o incitan al odio, la discriminación, el hostigamiento o la violencia contra personas o grupos.

Aunque la ley busca fomentar la convivencia pacífica, esta medida ha sido criticada por su aplicación discrecional para reprimir la libertad de expresión y la disidencia política.

Un caso reciente avala la parcialidad de las "autoridades" frente a dicha ley, y este involucra al diputado a la Asamblea Nacional del régimen madurista, José Brito, quien en una reciente entrevista habló de un tema bastante sensible: la muerte de los hijos de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

En el espacio de preguntas y respuestas, Brito -quien en 2024 fue uno de los señalados de hacerle el juego al régimen de Maduro en las elecciones presidenciales presentándose como candidato “de la oposición”- habló de lo que sería una intervención militar en Venezuela y que si el pudiese escoger quién muere, escogería a los hijos de la Premio Nobel de la Paz.

“Vamos a suponer que lanzan unas bombas (las tropas de EE.UU. En Venezuela), van a hacer daño, sí, van a morir hermanas y hermanos, sí”, dijo Brito.

“Yo quisiera que, si van a morir alguien, que sean los hijos de María Corina (Machado), antes que mueran los hijos de la patria”, remarcó.

Estas palabras rápidamente fueron cuestionadas en redes sociales por muchos venezolanos que creen que a este tipo de dirigentes debería caerle todo el peso de la ley por sus recurrentes acciones.

“Aquí si no dice nada el fiscal del régimen Tarek William Saab, claro, entre caimanes del mismo río no se tiran”, mencionó un internauta en Instagram.

En la misma plataforma digital, otro internauta mencionó: “¿Aquí no aplica lo incitación al odio?, que mantequilla es estar blindado por tus camaradas... Cuanto silencio el del fiscal”.

“Tarek y el Ministerio Público ¿no harán nada al respecto? Aquí este diputado no está dando ejemplo de nada”, añadió otro navegador de Internet en la red social X.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía General de Venezuela da luz verde a un colaborador del régimen para que arremeta contra quienes piensan distinto.

Es de conocimiento público que esa institución, bajo la dirección de Tarek William Saab, no es imparcial, pues solo ha intensificado las acciones penales y la persecución contra figuras y activistas de la oposición en los últimos años, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han reportado una "represión quirúrgica" y graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, dirigidas a silenciar voces críticas.