¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

Los ciudadanos chilenos van a las urnas el próximo domingo para elecciones presidenciales, mientras que la derecha vive sus días más tensos y hay nerviosismo e incertidumbre entre los votantes.

Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, la disputa interna en la derecha está muy reñida: José Antonio Kast, calificado como extrema derecha; Evelyn Matthei, que encarna a la centroderecha tradicional, y Johannes Kaiser, libertario, quien se ubica incluso más a la derecha que Kast.

Expertos consideran que quien logre un mejor resultado probablemente competirá en el balotaje contra la candidata oficialista de la izquierda, quien eligió a la comunista Jeannette Jara como su candidata única.

Javier Pérez, analista y consultor de gobierno; Vicente Hubner Garretón, consultor en marketing político y experto en comunicación electoral, y Sebastián Millán, administrador público y jefe de oficina de la Fundación Para el Progreso (FPP), hablaron en el programa Ángulo de NTN24 sobre por qué está dividida la derecha en Chile a pocos días de las elecciones.

"Hay tres derechas ¿no? y estas tres derechas hoy día tienen una mayoría social y política muy grande. No se puede entender este fenómeno sin otro fenómeno que probablemente se va a dar el día domingo y es que la derecha va a tener una mayoría prácticamente total en las dos cámaras del Congreso", dijo Pérez.

VEA TAMBIÉN Cae en España una integrante del Tren de Aragua solicitada por la justicia de Chile o

El analista aseguró además que, en Chile, esas tres derechas, que son proyectos políticos distintos, "no son excluyentes", por lo que no tienen una diferencia tan marcada.

Hubner, por otra parte, mencionó que esta será la primera vez que el Partido Comunista, con Jeannette Jara como única candidata, tiene una candidata presidencial que sirve como línea de continuidad del Gobierno, gracias a una serie de alianzas que se han logrado desde ese sector político.

Sobre Jara, Millán, en cambio, consideró que "no hay que olvidar que el alma de Jeannette Jara y de su partido es el modelo venezolano 'castrochavista' y son admiradores también del modelo cubano".

"Acá no podemos caer en desmarcarse, primero que todo, de su partido para blanquear un poco su imagen y su posición ideológica de cara a las elecciones, y además desmarcarse de la actual gestión del Gobierno", apuntó.