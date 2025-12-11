NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado confirma que Estados Unidos sí apoyó su salida de Venezuela: "El régimen hubiera hecho lo que fuera para evitar que llegara"

diciembre 11, 2025
Por: Saúl Montes
La líder de la democracia de Venezuela habló desde Oslo tras llegar a recibir personalmente el premio Nobel de la Paz.

La premio Nobel de la Paz María Corina Machado participó de la conferencia de prensa oficial del Comité Noruego del Nobel desde Oslo, luego de llegar en la madrugada de este jueves 11 de noviembre para recibir personalmente el galardón.

Ante la prensa, Machado aseguró que estar en la capital noruega “es una muestra de lo que el pueblo venezolano y su voluntad pueden lograr”. Además, se refirió al galardón y aseguró que ha sido un reconocimiento para cada uno de los venezolanos.

“Mi deber era venir a recoger este premio para llevárselo a los venezolanos (...) Cada una de las personas que me encuentro en Oslo me dice que 'estoy preparado para volver a casa'”, comentó.

Por otro lado, se refirió a la travesía que tuvo que vivir para llegar a Oslo y aseguró que no puede entregar detalles, pero confirmó que “sí” recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela.

“El régimen hubiera hecho lo que fuera para evitar que llegara… no sabían dónde estaba escondida... sí recibí apoyo del Gobierno de Estados Unidos”, aseguró.

Al ser cuestionada sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano para sacar a Nicolás Maduro del poder, Machado argumentó que Venezuela ya está ocupada por “fuerzas foráneas, pero totalitarias”.

“La sociedad venezolana ha dado todo por una transición a la democracia en orden y en paz, quien nos ha declarado la guerra a los venezolanos ha sido el régimen de Maduro, que ha sido calificado como terrorismo de estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad por las Naciones Unidas”, dijo.

En ese contexto, aseveró que “el régimen de Maduro se papaya de regímenes totalitarios del mundo para atacar a millones de venezolanos”, como Rusia, Cuba, Irán y grupos terroristas como Hezbollah, Hamás o la guerrilla colombiana que están ocupando Venezuela”.

“Esa es la verdadera ocupación… Nosotros le pedimos al mundo ayuda para bloquear ingresos de estos recursos que provienen de actividades ilegales que es lo que soporta la estructura represiva del régimen”, concluyó.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Oslo

Noruega

Régimen de Maduro

María Corina Machado

