Estados Unidos pidió en conversaciones con el régimen cubano llevar Internet a la isla a través de empresa de Elon Musk

El régimen cubano se encuentra bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero.

Es por ello que la dictadura de Díaz-Canel adelanta conversaciones con Washington en medio del despliegue militar en el Caribe que podría derivar en una intervención militar a la que Estados Unidos llevó a cabo en Caracas para extraer a Nicolás Maduro.

En las últimas horas, se confirmó que funcionarios del Gobierno de Donald Trump mantienen conversaciones con miembros del régimen cubano e incluso a principios de abril se habría producido un encuentro en La Habana.

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En medio de esa información, la agencia española EFE dio a conocer recientemente que una de las peticiones de Washington hacia el régimen está relacionada con permitir el acceso a Internet en la isla a través de una de las empresas de Elon Musk.

Según indicó EFE, uno de los puntos tratados en la reunión en la isla el pasado 10 de abril entre funcionarios norteamericanos y miembros del régimen habría sido permitir el acceso a Internet por medio del servicio satelital de Starlink.

A su vez, otros de los puntos tratados habrían sido una serie de reformas económicas, para atraer inversión económica al país, y políticas con la solicitud expresa de la liberación de presos políticos.

En concreto, la delegación de Estados Unidos pidió la liberación inmediata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó en primicia a NTN24 que sostiene conversaciones directas con el régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba.

Por su parte, este lunes, la dictadura cubana aseguró que "recientemente" mantuvo conversaciones en La Habana con funcionarios de Estados Unidos.

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"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", aseguró Alejandro García, miembro del régimen, al periódico Granma.