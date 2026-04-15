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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Edmundo González

Edmundo González también será condecorado en España: recibirá la Medalla Internacional

abril 15, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela - Foto: AFP
Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela - Foto: AFP
Los líderes políticos venezolanos serán galardonados el próximo 18 de abril en España.

Este miércoles se conoció que, al igual que la líder democrática y Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien recibirá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, también será condecorado en territorio español con la Medalla Internacional.

Así lo dio a conocer el portavoz del Ejecutivo regional madrileño, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa, luego del Consejo de Gobierno.

Durante su intervención, García destacó el liderazgo de los líderes políticos venezolanos en la búsqueda de la libertad y democracia de su país. "Son los dos faros en defensa por la libertad del pueblo en Venezuela", dijo.

En cuanto al presidente democrático, Edmundo González, quien se encuentra en el exilio desde septiembre de 2024 en territorio español, el portavoz resaltó el trabajo que ha desarrollado e “impulsado una futura transición democrática venezolana”.

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Los reconocimientos Machado y González Urrutia serán entregados el próximo sábado 18 de abril, por parte de la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos.

Así reaccionó Edmundo González Urrutia a este reconocimiento

Por medio de su cuenta de X, el presidente electo de Venezuela agradeció a la Comunidad de Madrid por esta condecoración.

“Gracias por este honor. Lo recibo en nombre de los venezolanos que, dentro y fuera del país, siguen defendiendo la libertad y la democracia. Nuestro compromiso es con ellos. Siempre”, indicó González Urrutia.

¿Qué representan estas condecoraciones?

De acuerdo con la información compartida en el portal web de la Comunidad de Madrid, destaco que la Medalla de Oro que se le entregará a María Corina Machado se le otorga por “los servicios prestados a la sociedad”.

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Entre tanto, la Medalla Internacional que recibirá Edmundo González Urrutia “expresa el reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales por su labor institucional”.

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