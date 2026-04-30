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Jueves, 30 de abril de 2026
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Copa Sudamericana

Técnico de Cienciano estalló contra los periodistas tras partido de la Copa Sudamericana: “Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer”

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano / FOTO: EFE
Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano / FOTO: EFE
El argentino Horacio Melgarejo no se guardó nada contra algunos periodistas en la rueda de prensa que le preguntaron por el rendimiento del equipo y el resultado pese a haber ganado.

Por la fecha 3 del grupo B de la Copa Sudamericana, Cienciano de Cusco (Perú) derrotó 1-0 al Atlético Mineiro de Brasil, asumiendo el liderato con 7 puntos y dejando a los ‘galos’ últimos con tres puntos y con la necesidad de recomponer el camino si quiere avanzar.

El equipo peruano se fue arriba con gol de Neri Bandeira (30') y ese solitario gol fue suficiente para ganar el partido y comandar la tabla, pero además relegó a un Mineiro decepcionante a jugarse la vida en las tres fechas restantes y desde ahora depender de otros resultados.

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El técnico de Cienciano, el argentino Horacio Melgarejo, acudió a la rueda de prensa tras la victoria y se molestó con varios periodistas que en lugar de elogiar el importante triunfo, criticaron el juego y el hecho de que la victoria no hubiese sido por más goles.

“¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, aseveró el entrenador con la primera pregunta y siguió tras los cuestionamientos por el rendimiento con sarcasmo: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”.

La siguiente pregunta fue en torno hacia el resultado a la que Melgarejo le hizo el quite: “Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”.

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Respecto a si su equipo debió golear a Mineiro, el argentino se agarró la cara con evidente disgusto y respondió: “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”.

Tras el malestar, el adiestrador argentino terminó la rueda de prensa con una crítica general: “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son, increíble”.

En la próxima jornada de la Copa Sudamericana, Cienciano visitará a Puerto Cabello en Venezuela, mientras que Juventud Las Piedras recibirá a Atlético Mineiro en Uruguay.

Así fue la rueda de prensa de Horacio Melgarejo tras el partido Cienciano vs Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana:

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