NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Liverpool

Conductor que atropelló a varios hinchas del Liverpool fue condenado a 21 años de prisión

diciembre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Hinchas del Liverpool celebran / FOTO: EFE
Hinchas del Liverpool celebran / FOTO: EFE
En total, 134 personas resultaron heridas, de las cuales unas cincuenta tuvieron que ser hospitalizadas.

Este martes, se conoció que el conductor que atropello a una multitud durante de la coronación del Liverpool en la Premier League en mayo fue condenado a 21 años de cárcel.

El conductor, identificado como Paul Doyle, que arrolló a una multitud, hiriendo a 134 personas fue condenado por la justicia inglesa a 21 años de prisión por “usar su vehículo como arma peligrosa”.

Según la sentencia del juez Andrew Menary, del tribunal penal de Liverpool, Doyle perdió el control “en un arrebato de ira, decidido a abrirse paso a través de la multitud, fueran cuales fueran las consecuencias”.

Además, utilizó su vehículo “como un arma extremadamente peligrosa” y acotó que “es casi imposible comprender cómo cualquier persona con buen juicio podría haber actuado como usted lo hizo”.

“Conducir un vehículo contra multitudes de peatones con tal persistencia y desprecio por la vida humana desafía toda comprensión ordinaria”, agregó.

Cuando leían las declaraciones de las víctimas, en las que resaltaron sus lesiones y cómo tienen pesadillas, Doyle rompió en llanto.

o

El accidente se dio durante el desfile de celebración que realizó el Liverpool tras ganar su decimonoveno título de la Premier League.

Ante esto, mientras leía la sentencia el juez reiteró que: “Hubo un elemento de persistencia en sus actos: tuvo repetidas oportunidades de detenerse, pero optó por continuar a pesar de ello”.

Tras embestir a los aficionados de los ‘reds’, Paul Doyle fue arrestado en el lugar de los hechos y corría el riesgo de ser condenado a cadena perpetua.

Sin embargo, el juez comentó que Doyle no ha cometido otro delito durante muchos años, razón por la cual no le incrementó la condena.

“Aunque usted no es una persona de buena conducta previa y quizá siempre haya tenido problemas con su temperamento, no ha cometido ningún otro delito durante muchos años, y por ello no incremento su condena, teniendo en cuenta este historial previo”, puntualizó el juez.

Además, recordó que el acusado tiene varias condenas cuando tenía entre 18 y 22 años, incluyendo una de 12 meses de prisión.

Después de haberse declarado inicialmente no culpable, el acusado admitió haber arrollado deliberadamente a la multitud, aunque sin dar explicación alguna por su acto.

Imágenes de los hechos, captadas por una cámara ubicada en su coche, fueron difundidas el lunes, durante la primera jornada de la audiencia.

La grabación muestra cómo Paul Doyle grita e insulta a los peatones mientras los arrolla.

En total, 134 personas resultaron heridas, de las cuales unas cincuenta tuvieron que ser hospitalizadas, según la Policía.

La víctima más joven era un niño de seis meses, que salió despedido de su carro de bebé, sin llegar a sufrir lesiones graves.

Temas relacionados:

Liverpool

Condena

Hinchas

Accidente

Premier League

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump acusó al gobernador de Colorado de estar controlado por el Tren de Aragua

Más de Judicial

Ver más
Tocuyito - AFP
Presos políticos en Venezuela

Presos políticos habrían sido trasladados al peligroso penal de Tocuyito, a cinco horas de Caracas

Matthew Perry, actor - Foto de AFP
Matthew Perry

La condena que recibió médico que suministró ketamina al actor de 'Friends' Matthew Perry

Presos políticos en Venezuela

Hija de Edmundo González pide información sobre supuesta condena de 30 años de cárcel a su esposo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira rinde homenaje a Gustavo Cerati durante su concierto en Argentina - Foto Canva
Shakira

Así fue el emotivo homenaje de Shakira a Gustavo Cerati durante su concierto en Argentina: "Promesa cumplida"

Atletas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025 - Foto: EFE
Juegos

¡Imparables! Colombia y Venezuela siguen comandando la tabla del medallero de los Juegos Bolivarianos 2025

Miguel Jiménez
Colombia

Miguel Jiménez: la herencia invisible que lo llevó a convertirse en ingeniero musical del Caribe

Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández - Foto: EFE
Juan Orlando Hernández

"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

Ucrania y Rusia intercambian ataques mientras negociadores agilizan acuerdo para poner fin al conflicto - Foto AFP
Ucrania

Ucrania y Rusia intercambian ataques mientras negociadores agilizan acuerdo para poner fin al conflicto

Claudia Sheinbaum, presidente de México (EFE)
Aranceles

México impone aranceles a una docena de países incluido China y una nación sudamericana con poderosa economía

Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Confirman que muy pronto saldrá una nueva producción sobre icónico personaje de ‘El chavo del 8’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre