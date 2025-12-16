Conductor que atropelló a varios hinchas del Liverpool fue condenado a 21 años de prisión

Este martes, se conoció que el conductor que atropello a una multitud durante de la coronación del Liverpool en la Premier League en mayo fue condenado a 21 años de cárcel.

El conductor, identificado como Paul Doyle, que arrolló a una multitud, hiriendo a 134 personas fue condenado por la justicia inglesa a 21 años de prisión por “usar su vehículo como arma peligrosa”.

Según la sentencia del juez Andrew Menary, del tribunal penal de Liverpool, Doyle perdió el control “en un arrebato de ira, decidido a abrirse paso a través de la multitud, fueran cuales fueran las consecuencias”.

Además, utilizó su vehículo “como un arma extremadamente peligrosa” y acotó que “es casi imposible comprender cómo cualquier persona con buen juicio podría haber actuado como usted lo hizo”.

“Conducir un vehículo contra multitudes de peatones con tal persistencia y desprecio por la vida humana desafía toda comprensión ordinaria”, agregó.

Cuando leían las declaraciones de las víctimas, en las que resaltaron sus lesiones y cómo tienen pesadillas, Doyle rompió en llanto.

El accidente se dio durante el desfile de celebración que realizó el Liverpool tras ganar su decimonoveno título de la Premier League.

Ante esto, mientras leía la sentencia el juez reiteró que: “Hubo un elemento de persistencia en sus actos: tuvo repetidas oportunidades de detenerse, pero optó por continuar a pesar de ello”.

Tras embestir a los aficionados de los ‘reds’, Paul Doyle fue arrestado en el lugar de los hechos y corría el riesgo de ser condenado a cadena perpetua.

Sin embargo, el juez comentó que Doyle no ha cometido otro delito durante muchos años, razón por la cual no le incrementó la condena.

“Aunque usted no es una persona de buena conducta previa y quizá siempre haya tenido problemas con su temperamento, no ha cometido ningún otro delito durante muchos años, y por ello no incremento su condena, teniendo en cuenta este historial previo”, puntualizó el juez.

Además, recordó que el acusado tiene varias condenas cuando tenía entre 18 y 22 años, incluyendo una de 12 meses de prisión.

Después de haberse declarado inicialmente no culpable, el acusado admitió haber arrollado deliberadamente a la multitud, aunque sin dar explicación alguna por su acto.

Imágenes de los hechos, captadas por una cámara ubicada en su coche, fueron difundidas el lunes, durante la primera jornada de la audiencia.

La grabación muestra cómo Paul Doyle grita e insulta a los peatones mientras los arrolla.

En total, 134 personas resultaron heridas, de las cuales unas cincuenta tuvieron que ser hospitalizadas, según la Policía.

La víctima más joven era un niño de seis meses, que salió despedido de su carro de bebé, sin llegar a sufrir lesiones graves.