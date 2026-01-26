La razón por la que el artista reguetonero Zion fue arrestado en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Zion fue detenido por las autoridades de Puerto Rico tras ser sorprendido presuntamente conduciendo en estado de embriaguez.

De acuerdo con las autoridades locales, el artista fue detenido en la noche del domingo en la autopista PR-66, a la altura del municipio de Río Grande, en el noreste de la isla.

El informe preliminar indica que agentes adscritos al Distrito de Río Grande detectaron una camioneta que circulaba de manera irregular por lo que decidieron llevar a cabo la detención.

El artista Zion, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, fue detenido conduciendo su RAM 1500 negra de 2023, al parecer, bajo los efectos del alcohol.

VEA TAMBIÉN Así fue el emotivo homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez durante su segunda noche en Medellín o

Zion, de 44 años, fue llevado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde le hicieron un test de alcoholemia. El resultado fue 0.27%, muy por encima del límite permitido en Puerto Rico.

Ante ello, las autoridades precisaron que el nivel detectado supera en 0.17 por ciento el máximo establecido por la legislación vigente, lo que llevaría a la imputación de cargos en su contra.

Las autoridades de Puerto Rico indicaron que el caso de Zion será revisado por el fiscal de turno, quien decidirá qué cargos presentar en las próximas horas. Aún se desconoce si el cantante salió bajo fianza o tiene que ir a un juez.