Lunes, 26 de enero de 2026
Cantante

La razón por la que el artista reguetonero Zion fue arrestado en Puerto Rico

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El cantante Zion - Foto: AFP
El artista fue detenido en la noche del domingo en la autopista PR-66, a la altura del municipio de Río Grande, en el noreste de la isla.

El cantante puertorriqueño Zion fue detenido por las autoridades de Puerto Rico tras ser sorprendido presuntamente conduciendo en estado de embriaguez.

De acuerdo con las autoridades locales, el artista fue detenido en la noche del domingo en la autopista PR-66, a la altura del municipio de Río Grande, en el noreste de la isla.

El informe preliminar indica que agentes adscritos al Distrito de Río Grande detectaron una camioneta que circulaba de manera irregular por lo que decidieron llevar a cabo la detención.

El artista Zion, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, fue detenido conduciendo su RAM 1500 negra de 2023, al parecer, bajo los efectos del alcohol.

Zion, de 44 años, fue llevado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde le hicieron un test de alcoholemia. El resultado fue 0.27%, muy por encima del límite permitido en Puerto Rico.

Ante ello, las autoridades precisaron que el nivel detectado supera en 0.17 por ciento el máximo establecido por la legislación vigente, lo que llevaría a la imputación de cargos en su contra.

Las autoridades de Puerto Rico indicaron que el caso de Zion será revisado por el fiscal de turno, quien decidirá qué cargos presentar en las próximas horas. Aún se desconoce si el cantante salió bajo fianza o tiene que ir a un juez.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

