María Corina Machado

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca "hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas", dice consultora política internacional

enero 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
La consultora política internacional Carmen Beatriz Fernández analizó en NTN24 el histórico encuentro entre ambos líderes democráticos.

Carmen Beatriz Fernández, consultora política internacional, dijo en La Tarde de NTN24 que, durante la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, en la Casa Blanca "se hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas".

"Considero que lo que ha ocurrido hoy es muy importante. Esta reunión ha generado grandes expectativas porque se piensa y da señales sobre en qué momento estamos y cuál es la hoja de ruta política", dijo Fernández.

Tras el operativo militar estadounidense el 3 de enero en Caracas, que Fernández calificó como "impecable" y que resultó en la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, Fernández considera que ha existido una especie de "ambigüedad" en Venezuela.

"Es una muy buena señal que haya sido un encuentro a puerta cerrada. No ha sido un 'show' preparado para la televisión y no hubo entrada a la prensa ni se hizo rueda de prensa posterior en conjunto, lo cual dice que se hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas completamente", expresó Fernández.

El hecho de que haya sido "un almuerzo con sobremesa que pudo durar más de dos horas", según la consultora, también es un aspecto positivo, así como el compromiso de Trump con una transición a la democracia en Venezuela adelantado por la propia Machado.

"Hay algunos elementos que hacen prever que tenemos elecciones en el horizonte, sin embargo, no están claros los tiempos de la ruta de ese sendero hacia la democracia y ese destino electoral al que al final, más tarde que temprano, se llegará. Tendremos unas elecciones libres y justas", señaló Fernández.

