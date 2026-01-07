NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez contradice a Trump nuevamente: "el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo"

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Donald Trump (AFP)
Trump ya había advertido a Rodríguez que si "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto".

Delcy Rodríguez, designada por la dictadura de Venezuela como presidenta interina, aseguró que gobierna sin influencia externa, pese a que, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que venderá su petróleo y manejará las ganancias.

Rodríguez fue la vicepresidenta del dictador Nicolás Maduro hasta su captura en una implacable incursión militar estadounidense el 3 de enero en el escondite del jefe del régimen.

El ataque quirúrgico dejó decenas de baja, incluidos 55 militares cubanos y venezolanos pertenecientes a la seguridad de Maduro.

"Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela", señaló durante una reunión con el equipo económico transmitida por la TV estatal.

No obstante, Trump insiste en que está "a cargo" del país y anunció el martes que el gobierno de Rodríguez le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí", escribió en su red Truth Social.

El gobernante estadounidense asomó que fue su decisión dejar a Rodríguez al frente del gobierno, sin considerar por ahora entregar el poder al presidente electo Edmundo González o a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Sin embargo, Trump advirtió a Rodríguez que si "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto".

Rodríguez envió por su parte una carta de tono cordial en la que abogó por una relación equilibrada y respetuosa entre los dos países.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan ahora a la justicia de Estados Unidos acusados de narcotráfico y otros cargos.

"Es un tipo violento y ha matado a millones de personas", dijo Trump en una conferencia con legisladores republicanos.

Ante esto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió un "juicio justo" a Maduro, mientras que Naciones Unidas consideró que la operación que llevó a su captura "socavó un principio fundamental del derecho internacional".

