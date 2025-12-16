"Debemos estar muy expectantes": analista en seguridad prevé operaciones de EE. UU. en Colombia tras designación al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera

Arturo Grandon, CEO del Security College US, analista de seguridad, magíster en inteligencia, defensa y terrorismo, dijo en La Tarde de NTN24 que Estados Unidos podría iniciar operaciones en Colombia tras la designación de la administración del presidente Donald Trump sobre el grupo criminal colombiano Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera.

"Debemos estar muy expectantes y atentos, toda vez que no debemos perder el foco de lo que está pasando en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, donde también fue denominado grupo terrorista extranjero el Cartel de los Soles, ahora con la denominación que tiene el Clan del Golfo como un grupo terrorista extranjero para los Estados Unidos", afirmó Grandon.

El analista en seguridad explicó que la importancia que tiene la nueva designación radica en que la administración Trump ahora tiene "un amplio margen para poder actuar contra los narcotraficantes" en cualquier espacio, ya sea terrestre, aéreo o marítimo.

"Las fuerzas norteamericanas, en este caso la CIA, la DEA y todas las unidades especiales antidrogas, así como las fuerzas armadas, pueden siempre tomar acción contra este grupo que fue denominado recientemente", advirtió Grandon.

Grandon además aseveró que "hace mucho tiempo" hay personal de inteligencia estadounidense trabajando en territorio colombiano, nicaragüense y colombiano para poder hacer seguimiento a las células que "nacen de la célula madre" que sería, en este caso, el Clan del Golfo, según indicó.

"Pueden atacarlos (a los miembros del Clan del Golfo) directamente, tanto físicamente, militarmente y también pueden bloquear todas las cuentas que sean descubiertas, siguiendo la ruta del dinero proveniente del narcotráfico. Por lo tanto, el ataque es desde diferentes frentes", acotó Grandon.

La designación del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al Clan del Golfo se produjo un día después de que el Comando Sur anunciara nuevos ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones en aguas internacionales.

"Esta operación, Lanza del Sur, se está llevando no solamente frente a las costas del Caribe, sino también se está vigilando todo lo que es la parte del borde costero y alguna parte de aguas internacionales de lo que es el Pacífico. Esto quiere decir que también se están vigilando las rutas que puedan tener los narcotraficantes en Ecuador, en Perú y en Chile", afirmó el analista.