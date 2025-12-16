Gobierno de Estados Unidos designa al Clan del Golfo, grupo criminal colombiano, como Organización Terrorista Internacional

Estados Unidos designó este martes al grupo criminal colombiano Clan del Golfo como una Organización Terrorista.

Primero fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que informó que añadió a su lista de SNS de la OFAC al grupo criminal colombiano, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, designándolo como Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).

Tras esto, el Departamento de Estado también designó al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

“Con sede en Colombia, el Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, indicó el Departamento de Estado.

“El Clan del Golfo es responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, personal militar y civiles en Colombia”, agregó.

Por su parte, las sanciones de la OFAC contra el Clan del Golfo, a través de la Orden Ejecutiva 13224, incluye medidas contra las “personas extranjeras que el Secretario de Estado determine, en consulta con el Secretario del Tesoro y el Fiscal General, que han cometido o representan un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo que amenacen la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos”.

Por último, el Departamento de Estado indicó que “Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Nos comprometemos a negar financiación y recursos a estos terroristas”.

En múltiples oportunidades el presidente Donald Trump se ha referido a Colombia y la producción de drogas, advirtiendo que tomará medidas cuando avanza un poderoso despliegue militar en el Caribe y el Pacífico oriental contra los carteles narcoterroristas.

"Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína", ha dicho presidente republicano.

Incluso, se ha referido al presidente Gustavo Petro y sus posturas sobre las políticas de Washington, es especial, contra el narcotráfico en América Latina.

"Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando", dijo Trump recientemente ante preguntas de la prensa.