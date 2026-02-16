Macabro hallazgo en Ecuador: la Policía encontró ocho cabezas humanas junto a panfletos amenazantes

La Policía de Ecuador reportó el hallazgo de ocho cabezas humanas acompañadas de panfletos amamantes que contenían la frase "prohibido robar", con lo que aumenta a 13 el número de cabezas localizadas en el último mes.

El macabro hecho tuvo lugar en la provincia de Guayas, uno de los principales escenarios de las cruentas disputas entre bandas de narcotraficantes de dicho país latinoamericano, convertido hoy en uno de los más violentos de la región.

El coronel Marcelo Castillo, comandante de la Policía en Guayas, indicó que cerca de los sacos que contenían las cabezas "había varios panfletos" con la leyenda “prohibido robar".

Por otro lado, Castillo argumentó que la principal hipótesis de la masacre es el enfrentamiento "entre grupos delictivos" de la zona.

Según el coronel, las víctimas fueron asesinadas en la vecina provincia de Manabí, donde el 11 de enero fueron encontradas cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en la playa turística y de pescadores de Puerto López.

Ecuador, en guerra contra el narcotráfico, tiene una tasa de 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalentes a uno cada hora, una cifra récord, según el Ministerio del Interior.

El país andino está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína. Se dice que por sus estratégicos puertos sobre el Pacífico oriental sale un 70% de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.