NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy le vendió el alma a Trump": Antonio De la Cruz sobre transición tras captura de Maduro en Venezuela

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El presidente de Inter American Trends, además, consideró que la nueva presidente del régimen venezolano busca “ganar tiempo”.

Antonio De la Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, habló en entrevista para LaTarde de NTN24 sobre la transición política en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, el sábado pasado.

“Delcy le vendió el alma a Trump y Trump por eso se lo exige porque Delcy se comprometió con ser la que va a generar la transición que termine en un proceso electoral”, afirmó.

o

De la Cruz, además, consideró que Delcy Rodríguez está apostando "a ocho meses, a ganar tiempo, porque el presidente Trump está perdiendo la Cámara Baja", e indicó que una vez que eso pase el mandatario estadounidense no tendrá "elementos coercitivos" contra la nueva cabeza del régimen venezolano.

Consideró a su vez que definitivamente "Nicolás Maduro fue entregado por los hermanos Rodríguez para poder tener hoy esa sucesión (...) en Venezuela".

"Se dieron unas negociaciones en donde Estados Unidos controló el ritmo de las acciones. Delcy está operando baja amenaza que es castigo si incumple los acuerdos", mencionó.

También aseveró que Delcy Rodríguez "necesita cooperar y administrar amenazas creíbles".

o

"Tenemos en este momento una transición con lo que le permitía a Trump no colocar tropas en Venezuela", afirmó De la Cruz para quien es claro que lo del sábado 3 de enero fue una "operación para llevar a Maduro a la justicia, pero no para liberar a Venezuela".

Cae Maduro en Venezuela

