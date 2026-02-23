NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Nueva York prohíbe viajes y cierra escuelas tras fuerte tormenta que azota a Estados Unidos

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Nueva York prohíbe viajes y cierra escuelas tras fuerte tormenta que azota a Estados Unidos - AFP
Nueva York prohíbe viajes y cierra escuelas tras fuerte tormenta que azota a Estados Unidos - AFP
Las autoridades de Nueva York ordenaron a los conductores evitar las carreteras, ante la llegada de una violenta tormenta de nieve.

Nueva York ordenó este lunes a los conductores salir de las carreteras y cerró las escuelas, mientras los residentes se preparaban para una gran tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó en una publicación en X que "seguían cayendo fuertes nevadas" a las 5:28 a. m. hora local (10:28 GMT) del lunes, y agregó que la nevada total asciende a 37,5 cm.

Según los servicios de emergencia de la ciudad, entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, y "todos los vehículos no esenciales tienen prohibido circular por las calles, carreteras y puentes de la ciudad de Nueva York".

Decenas de millones de estadounidenses, desde la capital estadounidense, Washington, hasta el estado norteño de Maine, se han preparado para un pronóstico de hasta 60 centímetros de nieve en algunas zonas.

o

El NWS también ha pronosticado que las condiciones de ventisca se materializarían rápidamente desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, lo que dificultaría enormemente los viajes.

A primera hora del lunes, la tormenta ya había comenzado a azotar Nueva York, reduciendo la visibilidad hasta el punto de que los rascacielos de Wall Street apenas eran visibles desde el distrito adyacente de Brooklyn.

Se prevén cortes de electricidad debido a las fuertes nevadas y ráfagas de viento, según los meteorólogos. Justo antes de las 7:00 a. m., hora local (12:00 GMT), al menos 119 347 clientes se quedaron sin electricidad en el estado de Nueva Jersey, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us.

o

Mientras tanto, más de 5000 vuelos han sido cancelados, según datos del rastreador FlightAware publicados a primera hora del lunes.

En Nueva York, con más de ocho millones de habitantes, el alcalde Zohran Mamdani anunció el cierre de calles, carreteras y puentes hasta el mediodía del lunes.

"La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década", declaró, explicando el estado de emergencia. "Pedimos a los neoyorquinos que eviten todos los viajes no esenciales".

La prohibición no se aplicará a los trabajadores esenciales ni a los neoyorquinos que necesiten viajar debido a emergencias.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Tareck El Aissami y Samark José López - Fotos: ICE
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami y Samark José López aparecen como capturados en la página del ICE en Estados Unidos y señalados de narcotráfico

Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Juan Pablo Guanipa, exprisionero político venezolano y María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

El mensaje de María Corina Machado tras enterarse de la excarcelación de Juan Pablo Guanipa: "Eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre"

Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Tareck El Aissami y Samark José López - Fotos: ICE
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami y Samark José López aparecen como capturados en la página del ICE en Estados Unidos y señalados de narcotráfico

Braquiterapia - Foto Instituto Nacional de Cancerología
Cáncer

Innovador tratamiento contra un cáncer común, en el que se usa fuente radiactiva del tamaño de un grano de arroz, se presentará en vivo por primera vez en Colombia

Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Con referencia a la película 'Hombres de Negro': así fue la presentación de Jhon Jáder Durán en su nuevo club, el Zenit de Rusia

Donald Trump, presidente de EE. UU.- Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Reunión

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Foro Económico Internacional CAF
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group adelanta importante proyecto de expansión en Norteamérica al tiempo que se adentra en la Fórmula 1

Juan Pablo Guanipa, exprisionero político venezolano y María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

El mensaje de María Corina Machado tras enterarse de la excarcelación de Juan Pablo Guanipa: "Eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre"

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre