Nueva York prohíbe viajes y cierra escuelas tras fuerte tormenta que azota a Estados Unidos

Nueva York ordenó este lunes a los conductores salir de las carreteras y cerró las escuelas, mientras los residentes se preparaban para una gran tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó en una publicación en X que "seguían cayendo fuertes nevadas" a las 5:28 a. m. hora local (10:28 GMT) del lunes, y agregó que la nevada total asciende a 37,5 cm.

Según los servicios de emergencia de la ciudad, entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, y "todos los vehículos no esenciales tienen prohibido circular por las calles, carreteras y puentes de la ciudad de Nueva York".

Decenas de millones de estadounidenses, desde la capital estadounidense, Washington, hasta el estado norteño de Maine, se han preparado para un pronóstico de hasta 60 centímetros de nieve en algunas zonas.

El NWS también ha pronosticado que las condiciones de ventisca se materializarían rápidamente desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, lo que dificultaría enormemente los viajes.

A primera hora del lunes, la tormenta ya había comenzado a azotar Nueva York, reduciendo la visibilidad hasta el punto de que los rascacielos de Wall Street apenas eran visibles desde el distrito adyacente de Brooklyn.

Se prevén cortes de electricidad debido a las fuertes nevadas y ráfagas de viento, según los meteorólogos. Justo antes de las 7:00 a. m., hora local (12:00 GMT), al menos 119 347 clientes se quedaron sin electricidad en el estado de Nueva Jersey, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us.

Mientras tanto, más de 5000 vuelos han sido cancelados, según datos del rastreador FlightAware publicados a primera hora del lunes.

En Nueva York, con más de ocho millones de habitantes, el alcalde Zohran Mamdani anunció el cierre de calles, carreteras y puentes hasta el mediodía del lunes.

"La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década", declaró, explicando el estado de emergencia. "Pedimos a los neoyorquinos que eviten todos los viajes no esenciales".

La prohibición no se aplicará a los trabajadores esenciales ni a los neoyorquinos que necesiten viajar debido a emergencias.