Lunes, 05 de enero de 2026
Víctimas de la dictadura de Maduro solicitan a tribunal de Nueva York juzgarlo por tortura y crímenes de lesa humanidad

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La petición incluye material probatorio de organismos internacionales que documentan torturas, desapariciones y secuestros bajo el régimen venezolano.

Un documento exclusivo obtenido por el programa La Noche de NTN24 revela que víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro han presentado una solicitud formal ante un tribunal de Brooklyn para que el mandatario venezolano sea juzgado por delitos de tortura y crímenes de lesa humanidad.

La petición solicita que se considere "todo el material probatorio de organismos internacionales por delitos de lesa humanidad", según se detalla en el documento. Aunque el distrito receptor tradicionalmente se enfoca en delitos contra Estados Unidos, la inclusión de ciudadanos estadounidenses entre las víctimas de "métodos de tortura, de desaparición, de secuestro" del régimen de Maduro abre la posibilidad de una investigación ampliada.

El documento presentado establece que "sin perjuicio de su posterior ampliación, debe otorgarse un peso probatorio fundamental a los informes elaborados por organizaciones internacionales de derechos humanos, así como por mecanismos estatales independientes de monitoreo". Estas instituciones, actuando "de manera autónoma, imparcial e independiente, han concluido consistentemente" sobre la existencia de un sistema estatal de represión.

o

La solicitud señala específicamente que la República Bolivariana de Venezuela "diseñó, implementó y mantuvo un sistema estatal que institucionalizó la práctica de la tortura", identificando a Nicolás Maduro Moros como "su principal autoridad política y jerárquica". Esta afirmación busca establecer la cadena de responsabilidad directa del mandatario venezolano en las violaciones documentadas.

La presentación de este caso en Brooklyn representa un desarrollo significativo en los esfuerzos por llevar ante la justicia estadounidense a funcionarios extranjeros acusados de violaciones graves de derechos humanos. El precedente de incluir a víctimas estadounidenses fortalece la jurisdicción del tribunal para conocer estos casos.

Los informes de organizaciones internacionales han documentado sistemáticamente patrones de represión estatal en Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. La solicitud busca que este material sea considerado como evidencia fundamental en el proceso judicial.

o

La iniciativa de las víctimas representa un intento de utilizar los mecanismos judiciales estadounidenses para buscar justicia ante la falta de recursos efectivos en el sistema judicial venezolano. El caso podría sentar precedentes importantes sobre la aplicación de la jurisdicción extraterritorial en casos de violaciones masivas de derechos humanos.

Víctimas de la dictadura de Maduro solicitan a tribunal de Nueva York juzgarlo por tortura y crímenes de lesa humanidad

