"Delcy no es la persona más confiable para administrar un proceso de transición, pero la necesidad tiene cara de hereje": Washington Abdala

Este martes la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria convocada por Colombia para abordar la reciente operación de Estados Unidos en territorio venezolano.

En la reunión, se evidenciaron dos posturas claramente diferenciadas respecto a la situación de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que “hay un dato bastante objetivo tanto en Naciones Unidas como en la organización de Estados Americanos, no hay nadie en el planeta que no esté reclamando que liberen a los presos políticos en Venezuela”.

“El gobierno de los Estados Unidos, que está teniendo incidencia fáctica sobre lo que podría llamarse la cúpula dictatorial, el reclamo número uno es liberen a los presos políticos en Venezuela”, puntualizó.

Sobre las palabras de Delcy Rodríguez y su respuesta a las “amenazas”, Abdala comentó: “Delcy no tiene ninguna autoridad como para decir que alguien la que está amenazando”.

“No me parece la persona más confiable para administrar un proceso de transición, pero es lo que tenemos. A veces la necesidad tiene cara de hereje”, agregó.

Abdala se refirió sobre que la cúpula del régimen siga en el poder diciendo: “Esta gente son matones. Todas estas barras que están hoy todavía en poder factico en Venezuela son matones que le pueden complicar la vida civil a mucha gente inocente en Venezuela”.