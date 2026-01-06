"Es una pervertida, cínica, corrupta, una perversa siniestra": Gustavo Tovar, director de la Peste, sobre Delcy Rodríguez

El activista en derechos humanos venezolano, escritor y director de la serie documental 'La Peste', Gustavo Tovar, se refirió en La Tarde de NTN24 a la juramentación de Delcy Rodríguez como “presidente encargada” del régimen venezolano.

"Es una pervertida, una perversa siniestra... Toda transición de este tipo debe tener una toma de decisiones, pero le dieron (Estados Unidos) la posibilidad a la persona más corrupta, cínica (a Delcy Rodríguez)”, dijo Tovar.

“Venezuela vive un período muy complejo, Delcy Rodríguez es una enferma y se enfermará de poder”, aseveró.

Referente a la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano para dar con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Tovar pronunció: “Una vez que capturaron a Maduro y se lo llevaron de la manera en la que se llevaron, lo que deja en evidencia es que fue una operación militar extraordinaria”.

Nicolás Maduro, señalado como líder del régimen venezolano, fue detenido y trasladado fuera del país junto a su esposa, Cilia Flores, hacia una prisión en Nueva York, Estados Unidos, el pasado sábado 3 de enero.

Tras dicha situación, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia dispuso una designación con el objetivo de asegurar la “continuidad” administrativa del Estado.

La instancia judicial ordenó que la "vicepresidente" Delcy Rodríguez asuma la “presidencia del país en calidad de encargada”, luego de la detención de Maduro.