Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirman que otras cabezas del régimen iraní fueron dados de baja

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Mohammad Pakpour, dentro de las cabezas del régimen de Irán dadas de baja por Israel - Foto: EFE
Tras dar de baja a siete miembros del régimen iraní, las IDF señalaron que “el mundo está mejor sin ellos”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han informado que, en medio de la operación conjunta con los Estados Unidos, en la que fue abatido la cabeza del régimen iraní Alí Jamenei, también fueron dados de baja otros siete sujetos pertenecientes a la Dirección de Defensa Iraní.

“Aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron con precisión objetivos militares en todo Irán, eliminando a 7 altos funcionarios de la Dirección de Defensa Iraní”, indicaron las IDF por medio de su cuenta de X.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, los hombres pertenecientes al régimen terrorista de ayatolá que fueron dados de baja son: Ali Shamkhani, secretario del Consejo de Seguridad iraní; Mohammad Pakpour, comandante de la Guardia Revolucionaria; Saleh Asadi, jefe de la Dirección de Inteligencia del comando de emergencia; Mohammad Shirazi, jefe de la Oficina Militar del líder supremo; Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa; Hossein Jabal Amelian, presidente del SPND y Reza Mozaffari-Nia, expresidente del SPND.

De igual manera, la IDF señaló que ahora “El Mundo sin ellos estará mejor”, teniendo en cuenta su participación en actos de represión y barbarie contra la población civil de Irán.

Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que en medio de la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán, fue abatida la cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei, este sábado 28 de febrero en una operación conjunta en la que participaron Israel y la nación norteamericana.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y aquellas personas de muchos países de todo el mundo, que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", expresó el mandatario de los Estados Unidos, por medio de su red Truth Social.

