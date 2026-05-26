"Zapatero estuvo apoyando a un dictador": experto sobre caso de expresidente español y su vínculo con el régimen venezolano

La declaración como investigado del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional ha sido reprogramada para el 17 y 18 de junio, después de que su defensa solicitara un aplazamiento al conocer el volumen y complejidad del sumario.

La diligencia estaba inicialmente prevista para el próximo martes, tras la imputación decidida por el juez central de instrucción número 4, José Luis Calama.

La investigación judicial explora presuntos vínculos del expresidente con el manejo de recursos naturales venezolanos, incluyendo oro, petróleo, carbón, gas y níquel, durante el régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el exeurodiputado español Jordi Cañas, "todos sabíamos que Zapatero no era un mediador, él se vendía como un mediador internacional", pero "eso tenía un costo y probablemente estuviera pagado".

El sumario señala a Delcy Rodríguez, actual jefa del régimen, identificada con el alias "la dama" en el expediente, como controladora de buques petroleros clandestinos y del negocio de minerales preciosos.

La investigación revela un "triángulo" que conecta a Zapatero, Rodríguez, y los españoles Ábalos y Aldama en negocios relacionados con hidrocarburos venezolanos.

"Zapatero estuvo apoyando a un dictador, a una dictadura durante años que blanqueó robos electorales, que se abrazaba con un dictador cuyos informes de la ONU estaban calificando al régimen de Nicolás Maduro, que cometía delitos de lesa humanidad", afirmó Cañas.

Entre las evidencias descubiertas destacan joyas halladas en una caja fuerte de la oficina de Zapatero, lo que podría configurar delitos de blanqueo de capitales o no declaración de ingresos y regalos.

"Para que un juez en España inicie un proceso contra un expresidente tiene que haber indicios prácticamente probatorios de múltiples delitos", puntualizó.