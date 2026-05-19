Expresidente Rodríguez Zapatero se pronuncia tras imputación en el caso Plus Ultra: "Deseo colaborar con la justicia"

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se pronunció este martes tras ser imputado por la Audiencia Nacional como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que pretendía “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas” en favor, principalmente, de Plus Ultra.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Zapatero expresó su disposición de colaborar con la justicia y reafirmó “que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad".

"Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo expresar mi disposición para colaborar con la justicia”, afirmó.

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Asimismo, aseguró que su actividad privada e ingresos obtenidos “han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad”.

“Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública y el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna administración", agregó.

“Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Muchas gracias”, puntualizó.

Este martes, un juez de la Audiencia Nacional imputó al expresidente del Gobierno español en el marco del denominado caso Plus Ultra, una causa judicial que investiga el rescate estatal otorgado a la aerolínea hispano-venezolana presuntamente relacionada con Delcy Rodríguez, durante la administración de Pedro Sánchez.

De acuerdo con fuentes judiciales, el magistrado José Luis Calama ordenó citar a Zapatero para que comparezca el próximo 2 de junio en condición de investigado por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación documental y otras posibles irregularidades vinculadas al caso.

El magistrado ordenó registros en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas perteneciente a las hijas del exmandatario, según medios españoles.

Zapatero, al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2011, es señalado como el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", indicó la Audiencia Nacional en un comunicado.

La trama utilizó "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos" para ocultar el origen y destino de los fondos, agregó.

Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19.

Entonces, Plus Ultra sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

Sin embargo, la compañía se benefició del préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas "estratégicas" en dificultades por la pandemia.

Las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España y recibió críticas de la oposición de derecha, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela.