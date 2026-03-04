NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Irán

"No importa cuál sea su nombre o dónde se esconda": Israel advierte que cualquier sucesor de Alí Jamenei será "objetivo de asesinato"

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (AFP)
Foto de referencia (AFP)
En medio de la expectativa por el futuro del país de Medio Oriente, se habla de que la Asamblea de Expertos de la República Islámica de Irán habría elegido al hijo de Jamenei como nuevo líder.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el miércoles con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El líder religioso murió el sábado en los ataques israelo-estadounidenses contra objetivos del régimen iraní en Teherán.

"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región y oprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco de eliminación", afirmó Katz en un mensaje publicado en X.

o

Y añadió: "No importa cuál sea su nombre o dónde se esconda. El Primer Ministro y yo hemos dado instrucciones a las FDI para que se preparen y actúen con todos los medios para cumplir la misión como parte integral de los objetivos de la Operación "El Rugido del Harrier"".

"Seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas, junto con nuestros socios estadounidenses, para aplastar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace", finalizó.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y aquellas personas de muchos países de todo el mundo, que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", anunció Trump el pasado sábado.

El mandatario resaltó que este tirano iraní "no pudo evitar nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados y, trabajando en estrecha colaboración con Israel, no había nada que él, o los otros líderes que han sido asesinados junto con él, pudieran hacer".

o

En medio de la expectativa por el futuro del país de Medio Oriente, se habla de que la Asamblea de Expertos de la República Islámica de Irán, bajo presión de la Guardia Revolucionaria, habría elegido a Mojtaba Khamenei como nuevo líder.

Khamenei, hijo del abatido líder supremo, no cumpliría con los requisitos estipulados en la Constitución para ser un líder supremo, además, la sucesión familiar está mal vista en la nación.

El órgano clerical no se reunía para escoger a un nuevo líder desde que se estableció la República Islámica en 1979, cuando Alí Jamenei fue escogido como sucesor del ayatolá Ruhollah Jomeini.

Mojtaba Jamenei, 56 años, es conocido por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el órgano militar más poderoso del país.

Temas relacionados:

Irán

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Alí Jamenei

Israel

Israel - Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Irán

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump amenaza con suspender las relaciones comerciales con España tras negativa del país europeo sobre uso de bases militares en medio del conflicto con Irán

Donald Trump y Pedro Sánchez (EFE)
Gobierno de España

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Hugo Chávez y el ayatolá Alí Jamenei | Foto: EFE
Alí Jamenei

"Ellos están por la labor de la expansión de esa ideología en América Latina y la puerta de entrada fue Chávez y luego Maduro en Venezuela": exembajador de Israel en Ecuador sobre los efectos del régimen iraní en Latinoamérica

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren negociar. ¡Demasiado tarde!": Trump se muestra firme en su intención de "aplastar" al régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Movilizaciones de jóvenes en Venezuela | Foto: AFP
Marchas en Venezuela

"Esta generación fue la que salió a desconocer a Nicolás Maduro": líder universitaria venezolana sobre las multitudinarias manifestaciones en el país

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

UEFA/ Real Madrid - Fotos AFP
UEFA

Oficial: UEFA y el Real Madrid llegan a acuerdo que pone fin a batalla legal por competición europea

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Movilizaciones de jóvenes en Venezuela | Foto: AFP
Marchas en Venezuela

"Esta generación fue la que salió a desconocer a Nicolás Maduro": líder universitaria venezolana sobre las multitudinarias manifestaciones en el país

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

UEFA/ Real Madrid - Fotos AFP
UEFA

Oficial: UEFA y el Real Madrid llegan a acuerdo que pone fin a batalla legal por competición europea

Christian González | Foto: AFP
NFL

El jugador colombiano de fútbol americano Christian González estaría por firmar histórico contrato con el que marcaría un precedente en la NFL y del deporte mundial

Ataques de Irán a Israel - Foto referencia: EFE
Israel - Irán

Así viven en Israel los contraataques ejecutados por parte del régimen de Irán

Foto: CNE
CNE

El CNE presentó en Miami plataforma para que los colombianos en el exterior vigilen las elecciones 2026

Alexander González - Foto AFP
Fútbol

Futbolista venezolano denunció cantos xenófobos durante partido de la Copa Libertadores: "Discriminan nuestra raíz"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre