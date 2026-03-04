"No importa cuál sea su nombre o dónde se esconda": Israel advierte que cualquier sucesor de Alí Jamenei será "objetivo de asesinato"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el miércoles con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El líder religioso murió el sábado en los ataques israelo-estadounidenses contra objetivos del régimen iraní en Teherán.

"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región y oprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco de eliminación", afirmó Katz en un mensaje publicado en X.

Y añadió: "No importa cuál sea su nombre o dónde se esconda. El Primer Ministro y yo hemos dado instrucciones a las FDI para que se preparen y actúen con todos los medios para cumplir la misión como parte integral de los objetivos de la Operación "El Rugido del Harrier"".

"Seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas, junto con nuestros socios estadounidenses, para aplastar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace", finalizó.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y aquellas personas de muchos países de todo el mundo, que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", anunció Trump el pasado sábado.

El mandatario resaltó que este tirano iraní "no pudo evitar nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados y, trabajando en estrecha colaboración con Israel, no había nada que él, o los otros líderes que han sido asesinados junto con él, pudieran hacer".

En medio de la expectativa por el futuro del país de Medio Oriente, se habla de que la Asamblea de Expertos de la República Islámica de Irán, bajo presión de la Guardia Revolucionaria, habría elegido a Mojtaba Khamenei como nuevo líder.

Khamenei, hijo del abatido líder supremo, no cumpliría con los requisitos estipulados en la Constitución para ser un líder supremo, además, la sucesión familiar está mal vista en la nación.

El órgano clerical no se reunía para escoger a un nuevo líder desde que se estableció la República Islámica en 1979, cuando Alí Jamenei fue escogido como sucesor del ayatolá Ruhollah Jomeini.

Mojtaba Jamenei, 56 años, es conocido por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el órgano militar más poderoso del país.