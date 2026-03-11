“Delcy Rodríguez dice que quiere cooperar con EE. UU., entonces que coopere”: congresista Rick Scott cuestiona que el régimen no haya liberado a todos los presos políticos

El senador republicano, Rick Scott, cuestionó a Delcy Rodríguez, jefa encargada del régimen de Venezuela, por su falta de gestión y “cooperación” para la liberación de los presos políticos venezolanos, que, pese a la creación de la “ley de amnistía”, aún permanecen tras las “rejas”.

“Bajo la llamada ley de ‘amnistía' de Venezuela, TODOS los presos políticos arrestados por el despiadado régimen de Maduro deberían ser liberados, pero más de la MITAD permanecen tras las rejas”, expresó el congresista por medio de su cuenta de X.

Scott manifestó que hasta la fecha aún hay una cantidad de hombres y mujeres sometidos a torturas, privados de la libertad por el simple hecho de defender “democracia y la libertad” de su nación que por más de dos décadas estuvo sometida a una dictadura.

Uno de los casos que el senador republicano expuso en su publicación fue el del comerciante hispano-venezolano Jorge Henrique Alayeto Bigott, quien fue “encarcelado injustamente desde 2017 por una razón: amar a su país y querer que sea libre”.

Por último, fue directo con su mensaje hacia Delcy Rodríguez, designada por el gobierno del presidente Donald Trump como encargada de la presidencia de Venezuela, para que realmente demuestre la cooperación que tanto promulga; quiere con el gobierno norteamericano.

Considera que el mejor gesto para demostrar su cooperación es liberando absolutamente a todos los presos políticos que aún se encuentran encarcelados de manera injusta y arbitraria.

“Delcy Rodríguez dice que quiere cooperar con los Estados Unidos, entonces que lo demuestre. Liberen a Jorge y a TODOS los presos políticos AHORA”, dijo Rick Scott.

Finalmente, le dejó claro que el gobierno de los Estados Unidos permanece vigilando de cerca su gestión.

“Estamos observando”, sentenció en su mensaje el senador republicano Rick Scott hacia la encargada de la presidencia en Venezuela.