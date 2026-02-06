NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Álex Saab

Esposa de Alex Saab reaparece en recibimiento a deportados desde Estados Unidos en Caracas tras la presunta captura de su pareja

febrero 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Alex Saab junto a su esposa Camilla Fabri - Foto: EFE
Camilla Fabri de Saab, esposa de Alex Saab, hizo una publicación en redes sociales durante el regreso de deportados desde Norteamérica a Venezuela.

Sigue siendo una incógnita el paradero de Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro y quien habría sido capturado el pasado miércoles durante una operación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN).

En las últimas horas, su esposa Camilla Fabri de Saab, reapareció durante el recibimiento a deportados venezolanos desde Estados Unidos en Caracas.

Fabri se encontraba ausente de sus redes sociales desde el pasado miércoles cuando se conoció la supuesta captura de su esposo en la madrugada en una operación que, según The New York Times, también tuvo la participación del FBI estadounidense.

A la esposa de Saab se le vio en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía recibiendo a los deportados venezolanos que regresaron al país.

En total, arribaron a Venezuela 311 migrantes, según informó el régimen venezolano.

A Camilla Fabri de Saab se le vio saludando a los migrantes y entregando regalos a los 10 niños que arribaron a territorio venezolano.

Hoy retornan a Venezuela 311 personas de los cuales 10 de ellos son niños, niñas y adolescentes. Listos para el reencuentro, para recibir el amor de sus familias y así recomenzar sus historias en su tierra. Seguimos comprometidos con el retorno seguro de las y los venezolanos y la unión de las familias”, señaló la esposa de Saab en un posteo en redes sociales.

Hasta el momento, la modelo no ha salido a confirmar ni tampoco a desmentir la captura de su esposo, de quien no se conoce su paradero.

