Jueves, 15 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Confiamos en María Corina Machado para que sean liberados todos": conmovedor relato de Marisela Parra sobre los maltratos que reciben sus dos hijos como presos políticos del régimen

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Marisela Parra, madre de los hermanos Leonardo y Leandro Chirinos Parra, ambos prisioneros políticos, reveló la dramática situación que atraviesan sus hijos.

La liberación de prisioneros políticos en Venezuela se perfila como uno de los temas centrales en la reunión que se desarrolla hoy en la Casa Blanca entre Donald Trump y María Corina Machado.

Las familiares de presos políticos del régimen denuncian casos de tortura y desaparición forzada que persisten en centros de reclusión.

Marisela Parra, madre de los hermanos Leonardo y Leandro Chirinos Parra, ambos prisioneros políticos, reveló la dramática situación que atraviesan sus hijos. “Por mucha concentración y por mucho que estamos los familiares alzando la voz, no nos dan respuesta, no nos dan fe de vida", declaró Parra en diálogo con NTN24.

o

La situación se agrava en el caso de Leonardo, quien se encuentra recluido en la cárcel de Yare III. Durante una visita reciente, su madre constató que había sido víctima de torturas. "Está fuertemente golpeado. Tiene marcas en su rostro de golpes en las muñecas, marcas de las esposas", relató. Según su testimonio, Leonardo y otros reclusos fueron colgados en el patio y golpeados por siete funcionarios bajo órdenes del jefe de custodia del centro penitenciario.

Parra describió las condiciones inhumanas en las que permanecen los detenidos: "No tienen luz, duermen en el suelo con miedo de cucaracha, no hay visita médica".

La madre de los hermanos Chirinos Parra cuestionó las declaraciones oficiales sobre liberaciones. "Ellos aparecen en la lista, pero no hay una lista real en que digan que si están liberando presos políticos como ellos dicen, que van más de 400 y eso es mentira", afirmó.

o

Los familiares han solicitado la intervención de organismos internacionales para que atiendan a los presos políticos. "Le suplican que entren porque las condiciones son demasiado inhumanas y el maltrato es constante", manifestó Parra, quien hizo un llamado a la ONU, la OEA y la Cruz Roja para que ingresen a los centros de reclusión.

Respecto a la reunión en Washington, Parra expresó confianza en María Corina Machado, a quien los familiares entregaron una carta solicitando que proponga una comisión de la ONU que verifique las condiciones de los detenidos. "Confiamos en ella esperando de que todo sea positivo, que sean liberados todos, no uno solo, son todos", señaló, refiriéndose a los más de 800 prisioneros políticos que permanecen detenidos en Venezuela.

