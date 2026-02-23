Luis Díaz podría estar en graves problemas si llega a incumplir importante cláusula en su contrato con el Bayern Múnich: esta es la multa que tendría que pagar

El delantero colombiano Luis Díaz se consolida cada vez más en la Bundesliga, en donde se ha convertido en una pieza fundamental en el sistema de juego del Bayern Múnich.

Su talento sigue causando impacto en Alemania en donde solamente le hace falta superar uno de los más grandes obstáculos que ha tenido hasta el momento en su carrera como futbolista.

Aunque el rendimiento del cafetero es bueno dentro del campo de juego; por fuera, Díaz tiene un obstáculo más complicado: aprender alemán, un tema que ha dicho no ha sido fácil para él ni para su familia.

Sin embargo, en las últimas horas se ha revelado que Lucho, de 28 años, tiene una cláusula en su contrato, que de incumplirla tendrá graves consecuencias económicas.

En dicha cláusula se estipula que el futbolista del conjunto bávaro tiene que aprender alemán y debe demostrar sus avances por medio de exámenes que le realizan cada cierto tiempo, según ha informado el medio BILD.

BILD señala que si el extremo de la selección Colombia no cumple con esta cláusula deberá pagar una multa que va entre los 5.000 y los 50.000 euros.

La cláusula no es solo para Díaz, ya que, según el medio, está estipulada en el contrato de todos los jugadores extranjeros que fichan con el Bayern Múnich.

Esto se conoce tan solo días después de que el guajiro revelara durante una entrevista con el medio Sky Sports que aprender alemán ha sido su obstáculo más grande en su adaptación en el país europeo.

En la entrevista Díaz puntualizó: "Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma, pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo".

No obstante, el no saber el idioma no ha sido un impedimento para demostrar que valió el precio que el Bayern pagó por él.

Con tan solo cinco meses con el conjunto bávaro, Díaz superó las expectativas puestas en él al tener en su historial un total de 19 goles y 15 asistencias en los 33 partidos que ha disputado esta temporada.