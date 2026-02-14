NTN24
Sábado, 14 de febrero de 2026
Sábado, 14 de febrero de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio asegura que los Estados Unidos siempre serán "hijos de Europa" durante discurso en Múnich en el que fue ovacionado

febrero 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Marco Rubio en Múnich - Foto AFP
Marco Rubio en Múnich - Foto AFP
Rubio también abordó temas que han suscitado polémica, como las críticas a la migración masiva y las medidas contra el cambio climático.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, describió el sábado a su país como el "hijo de Europa" en el que fue considerado como un mensaje de unidad que ofreció cierta tranquilidad en las relaciones transatlánticas.

Rubio intervino en la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, Alemania, donde las principales potencias europeas han tratado de proyectar su propia independencia y fuerza, al tiempo que se esfuerzan por mantener viva la alianza con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

o

El discurso transmitió cierta tranquilidad a los países europeos que temen quedarse desamparados en cualquier asunto, desde la guerra en Ucrania hasta las turbulencias del comercio internacional en un orden mundial en rápida evolución.

"En una época en la que los titulares anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que ese no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa", expresó Rubio.

Durante su pronunciamiento, sin embargo, Rubio no especificó algún compromiso concreto y no mencionó a Rusia, lo que generó dudas entre algunos líderes europeos sobre el tono más conciliador del alto funcionario de Estados Unidos.

No obstante, las palabras de Rubio fueron apreciadas por la gran mayoría de los presentes, quienes le reconocieron con aplausos su mensaje luego de una serie de momentos de tensión.

"Estados Unidos y Europa están destinados a estar juntos", agregó Rubio en su discurso por el que fue ovacionado al final.

Mientras que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró sentirse "muy tranquila" tras el discurso, algunos líderes, por su parte, se mostraron más cautelosos.

"No estoy seguro de que los europeos vean el anunciado declive de la civilización, supuestamente causado principalmente por la migración y la desindustrialización, como un interés fundamental que nos une. Para la mayoría de los europeos, el interés común es la seguridad", dijo en X Gabrielius Landsbergis, exministro de Asuntos Exteriores de Lituania, miembro de la OTAN.

"No se trata de una desviación de la posición general de la administración (Trump). Simplemente se ha expresado en términos más educados", agregó.

Aunque elogió los logros culturales de Europa, desde el artista Miguel Ángel hasta el poeta William Shakespeare, Rubio también abordó temas que han suscitado polémica, como las críticas a la migración masiva y las medidas contra el cambio climático.

o

"No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos debilita a nosotros", señaló Rubio. "En Estados Unidos no nos interesa ser los cuidadores educados y ordenados del declive controlado de Occidente, no buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia de la humanidad", agregó el jefe de la diplomacia del país norteamericano.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Gobierno de Donald Trump

Europa

Relaciones diplomáticas

Secretario de Estado de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Actualidad

Ver más
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Estados Unidos

Estados Unidos reitera llamado a sus ciudadanos para que abandonen Irán "ahora" ante el riesgo de ser "interrogados y detenidos"

A la izquierda, la cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la derecha, el expresidente 'Tuto' Quiroga-Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Guerra en Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Ucrania denunció "noche de terror ruso" en momentos en los que hay delegaciones reunidas para buscar una salida al conflicto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugador de Caribes de Anzoátegui (LVBP) - Foto de referencia: EFE
LVBP

Caribes muestra resistencia ante Magallanes: 'La Tribu' acortó distancia en la gran final de la LVBP

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Estados Unidos

Estados Unidos reitera llamado a sus ciudadanos para que abandonen Irán "ahora" ante el riesgo de ser "interrogados y detenidos"

Vinícius Jr, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Fútbol venezolano

Duras críticas a equipo venezolano por fichar a influencer colombiano que imita a Vinícius: "Una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol"

A la izquierda, la cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la derecha, el expresidente 'Tuto' Quiroga-Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Brasil

El país latinoamericano en el que Shakira ofrecerá concierto gratuito

Selección de Senegal | Foto: AFP
FIFA

Presidente de la FIFA condenó comportamiento de los jugadores de Senegal durante la final de la Copa Africana de Naciones: "es sencillamente inaceptable"

Guerra en Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Ucrania denunció "noche de terror ruso" en momentos en los que hay delegaciones reunidas para buscar una salida al conflicto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre