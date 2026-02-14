Marco Rubio asegura que los Estados Unidos siempre serán "hijos de Europa" durante discurso en Múnich en el que fue ovacionado

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, describió el sábado a su país como el "hijo de Europa" en el que fue considerado como un mensaje de unidad que ofreció cierta tranquilidad en las relaciones transatlánticas.

Rubio intervino en la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, Alemania, donde las principales potencias europeas han tratado de proyectar su propia independencia y fuerza, al tiempo que se esfuerzan por mantener viva la alianza con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

El discurso transmitió cierta tranquilidad a los países europeos que temen quedarse desamparados en cualquier asunto, desde la guerra en Ucrania hasta las turbulencias del comercio internacional en un orden mundial en rápida evolución.

"En una época en la que los titulares anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que ese no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa", expresó Rubio.

Durante su pronunciamiento, sin embargo, Rubio no especificó algún compromiso concreto y no mencionó a Rusia, lo que generó dudas entre algunos líderes europeos sobre el tono más conciliador del alto funcionario de Estados Unidos.

No obstante, las palabras de Rubio fueron apreciadas por la gran mayoría de los presentes, quienes le reconocieron con aplausos su mensaje luego de una serie de momentos de tensión.

"Estados Unidos y Europa están destinados a estar juntos", agregó Rubio en su discurso por el que fue ovacionado al final.

Mientras que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró sentirse "muy tranquila" tras el discurso, algunos líderes, por su parte, se mostraron más cautelosos.

"No estoy seguro de que los europeos vean el anunciado declive de la civilización, supuestamente causado principalmente por la migración y la desindustrialización, como un interés fundamental que nos une. Para la mayoría de los europeos, el interés común es la seguridad", dijo en X Gabrielius Landsbergis, exministro de Asuntos Exteriores de Lituania, miembro de la OTAN.

"No se trata de una desviación de la posición general de la administración (Trump). Simplemente se ha expresado en términos más educados", agregó.

Aunque elogió los logros culturales de Europa, desde el artista Miguel Ángel hasta el poeta William Shakespeare, Rubio también abordó temas que han suscitado polémica, como las críticas a la migración masiva y las medidas contra el cambio climático.

"No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos debilita a nosotros", señaló Rubio. "En Estados Unidos no nos interesa ser los cuidadores educados y ordenados del declive controlado de Occidente, no buscamos separarnos, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia de la humanidad", agregó el jefe de la diplomacia del país norteamericano.