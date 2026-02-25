NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Régimen venezolano

“Tengo temor porque el régimen es experto en dilatar temas”: Héctor Schamis sobre el futuro de la transición en Venezuela

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Héctor Schamis, analista político, analiza la actualidad política en Venezuela en La Tarde de NTN24.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó durante la reunión con la Comunidad del Caribe (CARICOM) que la solución a la crisis venezolana pasa necesariamente por "una elección legítima y transparente que legitime el poder".

El analista político Héctor Schamis habló con NTN24 sobre el tema.

La declaración se produce en medio de intensos movimientos políticos en Venezuela, incluyendo la renuncia de Tarek William Saab a la Fiscalía General de la República y su posterior designación como defensor del pueblo.

Schamis explicó que "la declaración de Marco Rubio, que nos lleva a esa legitimación a través de un proceso electoral, sigue siendo lo importante", aunque reconoció que "lo que no hay es una fecha" concreta para este proceso.

El analista detalló que la estrategia estadounidense contempla "tres fases: estabilización, recuperación, transición", pero el cronograma específico permanece indefinido.

Sobre las condiciones electorales, Schamis enfatizó requisitos fundamentales: "No puede haber más inhabilitaciones, no puede haber más persecución, no puede haber presos políticos, no puede haber censura, no puede haber persecución a la prensa libre, porque eso es inherente, una prensa libre es inherente a una elección transparente".

El experto recordó que María Corina Machado "no fue candidata porque fue inhabilitada" pese a obtener "90% de los votos" en las primarias, mientras Edmundo González alcanzó "70% en las elecciones nacionales".

Respecto a la representatividad política, Schamis cuestionó la presencia del rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, en el Congreso estadounidense: "No sabemos en carácter de qué, no sabemos en representación de quién, no sabemos qué representatividad tiene".

En contraste, señaló que María Corina Machado "es la figura más importante, el político, la política más importante en términos de representatividad y tiene que ir allí a hacer esa representatividad y ser candidata".

El analista expresó preocupación por posibles demoras: "Tengo temor, porque la agenda del presidente de Estados Unidos es múltiple, es variada y tiene muchos temas en simultáneo".

Y advirtió que el régimen venezolano "especula con eso, gana tiempo, porque son eximios en esto de dilatar temas", citando como ejemplo las tensiones con Irán que podrían desviar la atención internacional.

Sobre la narrativa de moderación, Schamis rechazó caracterizaciones de extremismo: "El radicalismo de María Corina es tener convicciones democráticas, para quienes sólo pueden hacer política a la sombra del régimen".

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Elecciones en Venezuela

María Corina Machado

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Tengo temor porque el régimen es experto en dilatar temas”: Héctor Schamis sobre el futuro de la transición en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los temas clave del primer Discurso del Estado la Unión de Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Trump tiene una títere en el poder en Venezuela": cofundador de Venezuelan American Caucus analizó palabras del presidente de EE. UU. sobre Delcy Rodríguez en Discurso del Estado de la Unión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Política

Ver más
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez confirma comunicación telefónica con Gustavo Petro: "Acordamos realizar próximamente un encuentro binacional"

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Líder político venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado tras más de ocho meses privado de la libertad

Nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar. (EFE)
Presidente de Perú

José María Balcázar, integrante del mismo movimiento de Pedro Castillo, asumió como nuevo presidente interino de Perú

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fútbol - Foto Canva
Fútbol

Importante liga de fútbol en el mundo decidió eliminar los empates y así se jugará de ahora en adelante

Donald Trump - Foto AFP/ TPS - Foto EFE
Donald Trump

Corte de apelaciones dictamina que decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos fue ilegal

Petróleo - Canva
Petróleo en Venezuela

Gobierno de Estados Unidos incluyó a su lista de licencias para operar en Venezuela a reconocida petrolera francesa

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez confirma comunicación telefónica con Gustavo Petro: "Acordamos realizar próximamente un encuentro binacional"

Javier Aguirre, técnico de la selección de México - Foto: EFE
Selección de México

"El grupo está tranquilo": técnico de México habla de condiciones de seguridad para partido en el que su selección se enfrentará a Islandia tras muerte de ‘El Mencho’

Nicolás Maduro | Foto AFP
Estados Unidos

Congresista de Estados Unidos muestra con orgullo en la entrada de su oficina el cartel de “Maduro capturado”

Donald Trump - EFE
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre