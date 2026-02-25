“Tengo temor porque el régimen es experto en dilatar temas”: Héctor Schamis sobre el futuro de la transición en Venezuela

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó durante la reunión con la Comunidad del Caribe (CARICOM) que la solución a la crisis venezolana pasa necesariamente por "una elección legítima y transparente que legitime el poder".

El analista político Héctor Schamis habló con NTN24 sobre el tema.

La declaración se produce en medio de intensos movimientos políticos en Venezuela, incluyendo la renuncia de Tarek William Saab a la Fiscalía General de la República y su posterior designación como defensor del pueblo.

Schamis explicó que "la declaración de Marco Rubio, que nos lleva a esa legitimación a través de un proceso electoral, sigue siendo lo importante", aunque reconoció que "lo que no hay es una fecha" concreta para este proceso.

El analista detalló que la estrategia estadounidense contempla "tres fases: estabilización, recuperación, transición", pero el cronograma específico permanece indefinido.

Sobre las condiciones electorales, Schamis enfatizó requisitos fundamentales: "No puede haber más inhabilitaciones, no puede haber más persecución, no puede haber presos políticos, no puede haber censura, no puede haber persecución a la prensa libre, porque eso es inherente, una prensa libre es inherente a una elección transparente".

El experto recordó que María Corina Machado "no fue candidata porque fue inhabilitada" pese a obtener "90% de los votos" en las primarias, mientras Edmundo González alcanzó "70% en las elecciones nacionales".

Respecto a la representatividad política, Schamis cuestionó la presencia del rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, en el Congreso estadounidense: "No sabemos en carácter de qué, no sabemos en representación de quién, no sabemos qué representatividad tiene".

En contraste, señaló que María Corina Machado "es la figura más importante, el político, la política más importante en términos de representatividad y tiene que ir allí a hacer esa representatividad y ser candidata".

El analista expresó preocupación por posibles demoras: "Tengo temor, porque la agenda del presidente de Estados Unidos es múltiple, es variada y tiene muchos temas en simultáneo".

Y advirtió que el régimen venezolano "especula con eso, gana tiempo, porque son eximios en esto de dilatar temas", citando como ejemplo las tensiones con Irán que podrían desviar la atención internacional.

Sobre la narrativa de moderación, Schamis rechazó caracterizaciones de extremismo: "El radicalismo de María Corina es tener convicciones democráticas, para quienes sólo pueden hacer política a la sombra del régimen".