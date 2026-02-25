Estos son los países que el Papa León XIV visitará en los próximos meses como parte de su gira internacional

Este miércoles, el Vaticano informó que el papa León XIV realizará en 2026 su primera gran gira internacional, con un recorrido por cuatro naciones africanas entre el 13 y el 23 de abril.

De acuerdo con información de la Santa Sede, África es actualmente uno de los continentes donde el catolicismo crece con mayor rapidez y, de acuerdo con fuentes eclesiásticas, ocupa un lugar prioritario en la agenda del sumo pontífice.

Antes de ese viaje, León XIV hará una breve parada en Mónaco el 28 de marzo. Más adelante, entre el 6 y el 12 de junio, viajará a España, donde se contempla una visita en las Islas Canarias.

En cuanto a África, el máximo jerarca de la Iglesia católica tiene previsto visitar Argelia, Angola, Guinea Ecuatorial y Camerún.

Según anticipa la vocería del Vaticano, la presencia del papa norteamericano congregará a miles de fieles.

Asimismo, adelanta que, durante sus intervenciones, León hará énfasis en la necesidad de que la comunidad internacional respalde el desarrollo del continente, así como en la promoción del entendimiento entre cristianos y musulmanes.

Por su parte, el jesuita nigeriano Agbonkhianmeghe Orobator, quien lideró comunidades de su orden en África entre 2017 y 2023, afirmó que la visita del papa contribuirá a reafirmar la relevancia de la religión católica en África.

Tras el fallecimiento de Francisco, León XIV asumió el pontificado en mayo de 2025, con la responsabilidad de guiar a más de 1.400 millones de católicos.

Hasta la fecha, su única salida internacional fue en noviembre y diciembre, cuando visitó Turquía y Líbano, en una gira planificada inicialmente para su antecesor.