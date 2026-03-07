NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. usa bases militares del Reino Unido para operaciones contra el régimen de Irán

marzo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Base militar Diego García | Foto AFP
Asimismo, este sábado se registró un bombardeo en el principal aeropuerto de Irán y la sede de Defensa Aérea del régimen.

Este sábado el Ministerio de Defensa británico confirmó que el Ejército de Estados Unidos ha comenzado a usar sus bases militares en sus operaciones militares contra el régimen de Irán.

En su red social X, la organización dijo que Estados Unidos “comenzó a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas con el fin de evitar que Irán lance misiles hacia la región, lo que pone en riesgo la vida a los británicos”.

A su vez, indicó que “aviones Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea continuaron sus operaciones sobre Jordania, Qatar, Chipre y la región en general, en defensa de los intereses y aliados británicos”.

Mientras tanto “un helicóptero Merlín se dirige a la región para proporcionar vigilancia aérea adicional y reforzar las capacidades defensivas”, concluyeron.

Según fuentes, el primero en llegar fue un bombardero estratégico cuatrimotor, Rockwell B-1 Lancer, adicionalmente se registran más naves.

Por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas, Richard Knighton, dijo que el comienzo de estas misiones “defensivas” ocurrirá en los próximos días y afirmó que “las campañas y los conflictos evolucionan con el tiempo”.

Cabe resaltar que, el pasado domingo, Keir Starmer, primer ministro británico, anunció que Estados Unidos tiene el permiso para emplear su base militar de Fairford, como la de Diego García, en las islas Chagos del océano Índico.

En ese contexto, este sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que en la madrugada se recibieron una ola de ataques “a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán”.

