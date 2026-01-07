NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Senador estadounidense

"Me decepcionó mucho su respuesta": senador demócrata tras pedir garantías al Gobierno Trump acerca de que no estaban planeando operaciones en Colombia y Cuba

enero 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Chuck Schumer - Foto AFP
Chuck Schumer - Foto AFP
El presidente republicano aseguró en días pasados que una operación militar en Colombia le "suena bien".

El senador estadounidense demócrata Chuck Schumer dijo este miércoles que pidió garantías al Gobierno del presidente Donald Trump acerca de que no estaban planeando operaciones militares en otros países, incluidos Colombia y Cuba, pero aseguró sentirse decepcionado con la respuesta que recibió.

Las declaraciones de Schumer se dieron luego de una sesión informativa de Gobierno con ambas Cámaras del Congreso. Cuando atendía a la prensa, el senador respondió una pregunta acerca de si tenía información sobre un posible plan de la administración Trump para realizar una intervención militar similar a la de Venezuela en Colombia o Cuba.

o

"Les pedí garantías de que no estaban planeando operaciones en otros países, y mencioné algunos de los que usted ha mencionado, entre ellos Colombia y Cuba, y su respuesta me decepcionó mucho, mucho", contestó Schumer.

El senador, cabe resaltar, no dio detalles de cuál fue la respuesta en cuestión acerca de su solicitud de garantías y, por el contrario, procedió a despedirse. "Gracias a todos", expresó antes de retirarse.

o

La sesión informativa del miércoles tenía como finalidad comunicar a ambas Cámaras del Congreso sobre el operativo militar que las fuerzas estadounidenses realizaron el sábado en Caracas y que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su Esposa, Cilia Flores.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, así como fiscal general, Pam Bondi, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, encabezaron las sesiones informativas.

Luego del anuncio de Trump sobre la intervención militar en Venezuela el sábado, varios demócratas aseguraron que no se había informado con anterioridad respecto al ataque, con el que varios miembros del partido opositor no estaban de acuerdo.

El Gobierno Trump, por su parte, ha argumentado desde hace meses sus ofensivas contra Venezuela en salvaguardar la seguridad nacional y estratégica estadounidense, pues asegura que Maduro es líder de la que el Departamento de Estado designó Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles.

El presidente republicano ha afirmado que la mayoría de droga que llega a los Estados Unidos tiene su origen en Venezuela y sus fuerzas militares han ejecutado a cerca de 100 sospechosos de narcotraficantes en presuntas 'narcolanchas' durante operaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

o

Tras la captura de Maduro, quien el lunes en Nueva York se declaró "no culpable" de varias acusaciones, incluidas algunas relacionadas con narcotráfico, Trump fue cuestionado el domingo sobre una operación militar en Colombia y respondió: "suena bien para mí", luego de asegurar que el presidente Gustavo Petro es "un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos".

Temas relacionados:

Senador estadounidense

Operativo

Cuba

Gustavo Petro

Cae Maduro en Venezuela

Lucha contra las drogas

María Corina Machado | Foto: EFE-NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Te quiero mucho": el emotivo mensaje de María Corina al ver el micrófono de NTN24 a las afueras del Grand Hotel en Oslo

Guardia de honor en entrenamiento a civiles - AFP
Armas

Nuevas armas de la Guardia Presidencial de Venezuela serían de fabricación iraní

El mensaje de Zelenski a Trump tras la captura de Maduro - Fotos: AFP
Volodímir Zelenski

El mensaje de Volodímir Zelenski a Trump tras los hechos ocurridos en Venezuela: "Se puede tratar a los dictadores de esa manera”

