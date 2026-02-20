Aseguran que Néstor Lorenzo tendría dentro de sus planes a Falcao para la Copa del Mundo 2026

A tres meses de que las 48 selecciones participantes de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026 entreguen la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados que representarán a sus respectivos países en el certamen más importante del fútbol mundial.

Frente a esto, se ha conocido que Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, tendría dentro de sus planes incluir a un referente y experimentado jugador de la Tricolor.

Todo indica que el delantero de Millonarios, Radamel Falcao García, estaría dentro de la lista de los fuertes candidatados de Lorenzo para representar al país cafetero en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Según la información compartida desde Argentina, por parte del periodista Sebastián Srur en “Picado TV”, el técnico de Colombia ya habría establecido una conversación directa con el experimentado delantero, a quien de paso le habría puesto un par de condiciones para tenerlo presente en una eventual convocatoria mundialista.

¿Qué habría conversado Néstor Lorenzo con el “Tigre”?

De acuerdo con Srur, el entrenador de la “Tricolor” necesita un jugador que aporte experiencia y manejo de grupo, teniendo en cuenta que el grupo que actualmente maneja el estratega argentino es “joven”.

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo 2 a 3 partidos por mes lo va a llevar”, expresó el periodista, quien asegura que el técnico de la selección en su conversación con “El Tigre” le habría dicho: “Si estás bien, vas al Mundial”.

En ese sentido, el delantero samario, quien retornó al fútbol profesional con Millonarios tras seis meses de pausa deportiva, tendría que disputar un total de 12 encuentros con el conjunto capitalino, para asistir a sus 40 años a lo que podría ser su segunda Copa del Mundo. Recordemos que él hizo parte de los jugadores que representaron a Colombia en Rusia 2018.

Por ahora, son especulaciones, ya que ni Néstor Lorenzo ni el mismo Falcao se han pronunciado al respecto.

De momento, el “Tigre” adelanta trabajos de recuperación, para recuperarse lo más pronto posible de la lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha que padeció el pasado 14 de febrero, en el juego válido por la séptima fecha de la Liga BetPlay del fútbol colombiano.